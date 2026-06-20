عکس: دزفول؛ روایتی از ارادت در کوچههای سیاهپوش
با فرارسیدن ماه محرم، شهر دزفول با برافراشتن بیرقهای سیاه و نصب کتیبههای سوگ در گذرگاهها و خیابانهایش، سیمای ماتم به خود گرفته است. این فضاسازی، بازتابی از پیوند عمیق و روایت ارادت دیرینه مردم این شهر به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) است که اکنون در جایجای دزفول جلوهگری میکند.
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