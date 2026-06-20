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کد خبر: ۱۳۸۰۲۴۸
بازدید: ۱۶۶۴
نظرات: ۱

عکس: دزفول؛ روایتی از ارادت در کوچه‌های سیاه‌پوش

با فرارسیدن ماه محرم، شهر دزفول با برافراشتن بیرق‌های سیاه و نصب کتیبه‌های سوگ در گذرگاه‌ها و خیابان‌هایش، سیمای ماتم به خود گرفته است. این فضاسازی، بازتابی از پیوند عمیق و روایت ارادت دیرینه مردم این شهر به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) است که اکنون در جای‌جای دزفول جلوه‌گری می‌کند.

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برچسب‌ها:
عکس مستند دزفول محرم خوزستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
میلاد
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰
دزفول عشق عشق
پاسخ
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