صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تقویت شتاب رشد چین با محرک‌های جدید

علیرغم تغییرات شدید و افزایش عدم قطعیت‌ها در چشم‌انداز تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی، اقتصاد چین همچنان پیوسته از خود انعطاف‌پذیری و شتاب رو به رشد نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۴۵
| |
597 بازدید
|
۱
تقویت شتاب رشد چین با محرک‌های جدید

طبق داده‌هایی که روز سه‌شنبه توسط اداره ملی آمار چین منتشر شد، میزان صادرات و واردات کالای چین در ماه مه به 4.45 تریلیون یوان (658.6 میلیارد دلار) رسیده که نسبت به سال گذشته 16.9 درصد افزایش داشته است. این رشد قوی نشان می‌دهد که تجارت خارجی هنوز یک موتور محرکه قدرتمند برای اقتصاد چین است.

انعطاف‌پذیری تجارت خارجی چین در جنبه‌های زیر به خوبی مشهود است:
اول، با حرکت به سمت محصولات جدید و با کیفیت بالا و افزایش سهم محصولات فناوری پیشرفته مانند ماشین‌آلات و لوازم الکترونیک، ساختار صادرات چین همچنان در حال تکامل است.


دوم، چین با تنوع بخشیدن به بازارهای خود، به طور مؤثر خطرات مرتبط با تکیه بر یک بازار اولیه واحد را کاهش داده است.
سوم، رشد قوی واردات و عملکرد خوب و همزمان تقاضای داخلی و خارجی، به خوبی کامل بودن زنجیره‌های صنعتی چین و رقابت‌پذیری قوی آن را نشان می‌دهد.


این آمارها به تفکیک، تصویری روشن از تعامل اقتصادی چین با سایر نقاط جهان ارائه می‌دهند.
داده‌های اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد که صادرات در ماه مه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۸ درصد و واردات ۲۱.۵ درصد افزایش یافته است. در پنج ماه اول سال جاری، مجموع تجارت خارجی چین به ۲۰.۶۸ تریلیون یوان رسیده که ۱۵.۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.


میزان قابل توجه واردات چین در ماه گذشته که در پی مجموعه‌ای از اقدامات برای تثبیت صادرات و افزایش واردات میسر شد، گواهی بر ایجاد تقاضای قوی در بازار بسیار بزرگ چین و همچنین تعهد چین برای به اشتراک گذاشتن فرصت‌های رشد خود با سایر نقاط جهان است.


در عین حال، چین به طور مداوم صادرات خود را نیز ارتقاء بخشیده است. وانگ گوانهوآ، سخنگوی اداره ملی آمار چین، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت، محصولات فناوری‌محور، با ارزش افزوده بالای خود به محرک اصلی رشد صادرات چین تبدیل شده‌اند. همین موضوع نشان می‌دهد که تلاش‌های مداوم چین برای توسعه بخش‌های فناوری پیشرفته و ایفای نقش بیشتر این بخش در اقتصاد کشور، در حال نتیجه دادن است.
از ماه ژانویه تا مه امسال، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری پیشرفته، افزایش سالانه ۴.۵ درصدی را ثبت کرده که به ویژه این افزایش در تولید مدارهای مجتمع و تولید باتری لیتیوم-یون قابل‌توجه بوده است.


با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت که عمدتاً ناشی از رکود بازار املاک و مستغلات بوده، افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری پیشرفته یک نشانه دلگرم‌کننده از روند سرعت گرفتن تلاش‌های چین برای تغییر محرک‌های رشد کشور به صنایع نوظهور و نیروهای تولیدی باکیفیت جدید است.
چین همزمان با تلاش برای هوشمندتر و سبزتر کردن صنایع کشور، ساختار مصرف خود را نیز تکامل بخشیده و شهروندان چینی اکنون هزینه بیشتری را صرف محصولات فناوری‌ پیشرفته می‌کنند. در طول پنج ماه اول امسال، میزان خرده‌فروشی پوشیدنی‌های هوشمند بیش از دو برابر شده و خرده‌فروشی خدمات فناوری پیشرفته نیز نسبت به سال گذشته ۵.۴ درصد افزایش یافته است.


همچنین مصرف خدمات چین نیز در حال افزایش است و محبوبیت رویدادهای ورزشی، کنسرت‌ها و سایر رویدادهای تفریحی در سراسر کشور و تعداد زیاد سفرهای گردشگری در طول تعطیلات مختلف گواهی بر همین موضوع است و رونق مصرف در بخش خدمات، پتانسیل زیادی برای افزایش تقاضای مصرف داخلی دارد.


با این وجود، اداره ملی آمار چین روز سه‌شنبه همچنین خاطرنشان کرد که چالش‌هایی مانند پیچیدگی‌های وضعیت بین‌المللی و تهدیدات ناشی از آن که می‌تواند موجب اختلال در وضعیت تجارت جهانی شود و نیاز به حمایت بیشتر از تقاضای مصرف داخلی، همچنان پابرجا هستند که چین با مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند شامل طرح افزایش درآمدزایی، برنامه‌های تعویض کالاهای کهنه و نو و ابتکارات مربوط به اشتغالزایی، سعی می‌کند به این چالش‌ها پاسخ دهد.


همزمان با آغاز اجرای برنامه پنج ساله (۲۰۲۶-۲۰۳۰) پانزدهم، مقامات دولت مرکزی تصریح کرده‌اند که چین به دنبال توسعه با کیفیت بالا، تعمیق اصلاحات و گسترش گشایش در سطح بالا خواهد بود و انتظار می‌رود از این طریق چین علاوه بر تقویت رشد بلندمدت خود، بتواند با فراهم کردن فرصت‌های پایدار برای شرکای تجاری خود، به رشد اقتصاد منطقه‌ای و جهانی نیز کمک کند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
صادرات واردات چین کالاهای چینی تجارت خارجی چین
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام مبنای زمانی اخذ مابه التفاوت ۲۸۰۰ تومانی نرخ ارز
واردات در شهریورماه دو برابر شد
شرایط واردات و صادرات طلا تصویب شد
صادرات ۸.۴ میلیارد دلاری ایران در دو ماهه ۹۸
جزئیات صادرات غیرنفتی ۴۳ میلیارد دلاری/ عمده واردات ایران از امارات/ چین مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران است
تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و چین در ۷ ماه
ضرورت حذف رویه واردات از محل صادرات خود به دلیل فساد گسترده
صادرات کره جنوبی ۱۴ درصد سقوط کرد
آیا امسال اقتصاد کشور را با ارز صادراتی صادرکنندگان غیرنفتی می‌توان اداره کرد؟
افزایش ۷.۷ درصدی وزن صادرات بدون نفت خام در فروردین ۹۸
۱۴ گام واردات در مقابل صادرات غیر
واردات در مقابل صادرات ممنوع شد
صادرات دو برابر گران‌تر از واردات شد
کاهش واردات طی یک سال گذشته
تعرفه جدید ترامپ بر کالاهای وارداتی از چین
بوروکراسی اداری بزرگترین مانع صادرات و واردات
افزايش 45 درصدي حجم صادرات كشور
واردات از چین ۵ برابر صادرات رشد کرد
امضای توافقنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه
چشم انداز مثبت تجارت خارجی چین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
2
پاسخ
چین طبل توخالی است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل
تغییر مهم در هیات مدیره پتروشیمی خلیج‌فارس/ محمد شریعتمداری رفتنی شد
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم/ منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۴ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۷۲ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۳ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۲۷ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n41
tabnak.ir/005n41