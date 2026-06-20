تقویت شتاب رشد چین با محرکهای جدید
طبق دادههایی که روز سهشنبه توسط اداره ملی آمار چین منتشر شد، میزان صادرات و واردات کالای چین در ماه مه به 4.45 تریلیون یوان (658.6 میلیارد دلار) رسیده که نسبت به سال گذشته 16.9 درصد افزایش داشته است. این رشد قوی نشان میدهد که تجارت خارجی هنوز یک موتور محرکه قدرتمند برای اقتصاد چین است.
انعطافپذیری تجارت خارجی چین در جنبههای زیر به خوبی مشهود است:
اول، با حرکت به سمت محصولات جدید و با کیفیت بالا و افزایش سهم محصولات فناوری پیشرفته مانند ماشینآلات و لوازم الکترونیک، ساختار صادرات چین همچنان در حال تکامل است.
دوم، چین با تنوع بخشیدن به بازارهای خود، به طور مؤثر خطرات مرتبط با تکیه بر یک بازار اولیه واحد را کاهش داده است.
سوم، رشد قوی واردات و عملکرد خوب و همزمان تقاضای داخلی و خارجی، به خوبی کامل بودن زنجیرههای صنعتی چین و رقابتپذیری قوی آن را نشان میدهد.
این آمارها به تفکیک، تصویری روشن از تعامل اقتصادی چین با سایر نقاط جهان ارائه میدهند.
دادههای اداره کل گمرک چین نشان میدهد که صادرات در ماه مه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۸ درصد و واردات ۲۱.۵ درصد افزایش یافته است. در پنج ماه اول سال جاری، مجموع تجارت خارجی چین به ۲۰.۶۸ تریلیون یوان رسیده که ۱۵.۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
میزان قابل توجه واردات چین در ماه گذشته که در پی مجموعهای از اقدامات برای تثبیت صادرات و افزایش واردات میسر شد، گواهی بر ایجاد تقاضای قوی در بازار بسیار بزرگ چین و همچنین تعهد چین برای به اشتراک گذاشتن فرصتهای رشد خود با سایر نقاط جهان است.
در عین حال، چین به طور مداوم صادرات خود را نیز ارتقاء بخشیده است. وانگ گوانهوآ، سخنگوی اداره ملی آمار چین، روز سهشنبه در یک کنفرانس خبری گفت، محصولات فناوریمحور، با ارزش افزوده بالای خود به محرک اصلی رشد صادرات چین تبدیل شدهاند. همین موضوع نشان میدهد که تلاشهای مداوم چین برای توسعه بخشهای فناوری پیشرفته و ایفای نقش بیشتر این بخش در اقتصاد کشور، در حال نتیجه دادن است.
از ماه ژانویه تا مه امسال، میزان سرمایهگذاری در بخشهای فناوری پیشرفته، افزایش سالانه ۴.۵ درصدی را ثبت کرده که به ویژه این افزایش در تولید مدارهای مجتمع و تولید باتری لیتیوم-یون قابلتوجه بوده است.
با توجه به کاهش سرمایهگذاری در داراییهای ثابت که عمدتاً ناشی از رکود بازار املاک و مستغلات بوده، افزایش سرمایهگذاری در فناوری پیشرفته یک نشانه دلگرمکننده از روند سرعت گرفتن تلاشهای چین برای تغییر محرکهای رشد کشور به صنایع نوظهور و نیروهای تولیدی باکیفیت جدید است.
چین همزمان با تلاش برای هوشمندتر و سبزتر کردن صنایع کشور، ساختار مصرف خود را نیز تکامل بخشیده و شهروندان چینی اکنون هزینه بیشتری را صرف محصولات فناوری پیشرفته میکنند. در طول پنج ماه اول امسال، میزان خردهفروشی پوشیدنیهای هوشمند بیش از دو برابر شده و خردهفروشی خدمات فناوری پیشرفته نیز نسبت به سال گذشته ۵.۴ درصد افزایش یافته است.
همچنین مصرف خدمات چین نیز در حال افزایش است و محبوبیت رویدادهای ورزشی، کنسرتها و سایر رویدادهای تفریحی در سراسر کشور و تعداد زیاد سفرهای گردشگری در طول تعطیلات مختلف گواهی بر همین موضوع است و رونق مصرف در بخش خدمات، پتانسیل زیادی برای افزایش تقاضای مصرف داخلی دارد.
با این وجود، اداره ملی آمار چین روز سهشنبه همچنین خاطرنشان کرد که چالشهایی مانند پیچیدگیهای وضعیت بینالمللی و تهدیدات ناشی از آن که میتواند موجب اختلال در وضعیت تجارت جهانی شود و نیاز به حمایت بیشتر از تقاضای مصرف داخلی، همچنان پابرجا هستند که چین با مجموعهای از سیاستهای هدفمند شامل طرح افزایش درآمدزایی، برنامههای تعویض کالاهای کهنه و نو و ابتکارات مربوط به اشتغالزایی، سعی میکند به این چالشها پاسخ دهد.
همزمان با آغاز اجرای برنامه پنج ساله (۲۰۲۶-۲۰۳۰) پانزدهم، مقامات دولت مرکزی تصریح کردهاند که چین به دنبال توسعه با کیفیت بالا، تعمیق اصلاحات و گسترش گشایش در سطح بالا خواهد بود و انتظار میرود از این طریق چین علاوه بر تقویت رشد بلندمدت خود، بتواند با فراهم کردن فرصتهای پایدار برای شرکای تجاری خود، به رشد اقتصاد منطقهای و جهانی نیز کمک کند.