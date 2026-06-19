حمیدرضا اتحاد درگذشت
حمیدرضا اتحاد، خواننده مازندرانی موسیقی پاپ در ۷۱ سالگی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۹۰| |
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به گزارش تابناک، محسن میرکلایی ـ شاعر و پژوهشگر ـ با اعلام این خبر به ایسنا، درباره حمیدرضا اتحاد، گفت: حمیدرضا اتحاد، خواننده موسیقی پاپ متولد سال ۱۳۳۴ در شهر ساری بود. او موسیقی را از دهه ۵۰ و با آهنگسازانی چون حمید پناهی، دانا کبیری و علی موثقی آغاز کرد. از آثار او میتوان به قطعات مازندران، نوروز، نماشون، آفتاب انه، شهر من ساری، دولت عشق، چه ننه، آینه و ... اشاره کرد.
او ادامه داد: این خواننده امروز (جمعه) صبح ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در شهر ساری پس از تحمل دورهای بیماری درگذشت. آقای اتحاد موسیقی پاپ را به صورت فارسی و با زبان طبری یا همان مازندرانی هم اجرا میکرد.
در ادامه میتوانید قطعه «نوروز» به گویش مازنی را اینجا گوش کنید.
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