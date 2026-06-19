چرا تنگه هرمز باید بسته شود؟
با تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان و تصمیم درست برای لغو مذاکرات (گام اول)، تحلیلگران راهبردی بر فعالسازی گام دوم بر اساس نظریه تفسیری تأکید دارند: بستن فوری تنگه هرمز.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۴۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، با تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان و تصمیم درست برای لغو مذاکرات (گام اول)، تحلیلگران راهبردی بر فعالسازی گام دوم بر اساس نظریه تفسیری تأکید دارند: بستن فوری تنگه هرمز.
این پیشنهاد که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی قابل طرح است، راهکاری بازدارنده برای واداشتن آمریکا به مهار اسرائیل ارزیابی میشود. در غیر این صورت، نقض عملی تفاهمنامه تداوم یافته و هزینههای آن متوجه طرف مقابل خواهد شد.
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کاملا درست ،قلادشان را بکشید تا رام شوند اگر نه مطمئن باشید تمام شروط دیگر هم زیر پا گذاشته میشود
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...