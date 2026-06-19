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چرا تنگه هرمز باید بسته شود؟

با تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان و تصمیم درست برای لغو مذاکرات (گام اول)، تحلیلگران راهبردی بر فعال‌سازی گام دوم بر اساس نظریه تفسیری تأکید دارند: بستن فوری تنگه هرمز.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۴۹
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2988 بازدید
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چرا تنگه هرمز باید بسته شود؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس، با تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان و تصمیم درست برای لغو مذاکرات (گام اول)، تحلیلگران راهبردی بر فعال‌سازی گام دوم بر اساس نظریه تفسیری تأکید دارند: بستن فوری تنگه هرمز.

این پیشنهاد که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی قابل طرح است، راهکاری بازدارنده برای واداشتن آمریکا به مهار اسرائیل ارزیابی می‌شود. در غیر این صورت، نقض عملی تفاهم‌نامه تداوم یافته و هزینه‌های آن متوجه طرف مقابل خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
1
پاسخ
کاملا درست ،قلادشان را بکشید تا رام شوند اگر نه مطمئن باشید تمام شروط دیگر هم زیر پا گذاشته میشود
مرتض بابا
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
0
پاسخ
تنگه باید بسته نگه میداشتن چرا دولتمردان اجازه دادن نفت بره دوهفته هم نگه میداشتن خوب بود چهار ماه بسته بود چند هفته چیزی نبود چرا ترسیدن
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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