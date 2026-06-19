لغو مذاکرات نفت را گران کرد

هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو نرفت و قیمت نفت در معاملات امروز وارد کانال ۸۰ دلاری شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بازار نفت دوباره روند افزایشی به خود گرفته است.

شب گذشته هیئت مذاکره‌کننده ایرانی اعلام کرد که به دلیل ادامه حملات به لبنان در مذاکرات امروز جمعه در سوئیس شرکت نمی‌کند؛ ساعاتی پیش هم وزارت خارجه لغو مذاکرات امروز را اعلام کرد.

حالا نفت برنت ۸۰.۱۵ دلار و نفت خام آمریکا بالای ۷۷ دلار در هر بشکه معامله می‌شوند.