عکس: دروازه تاریخ؛ روایتی از چوگان کوهستان

جشنواره چوگان «شندور» در پاکستان، کهن‌ترین و هیجان‌انگیزترین رویداد ورزشی در مرتفع‌ترین زمین چوگان جهان (ارتفاع ۳۷۰۰ متری) است که هر ساله در اواخر بهار و اوایل تابستان برگزار می‌شود.این جشنواره برای مردم محلی فراتر از یک مسابقه، نماد هم‌آوردخواهی دیرینه و جشن فرهنگ کوهستان است. سه روز شور و موسیقی، رقص‌های محلی و حضور پرشور تماشاگرانی که از روزها قبل برای تشویق تیم‌های محبوب‌شان به دل کوهستان زده‌اند.نکته قابل‌تأمل در این رویداد، پیوند عمیق آن با تاریخ ایران است. «پولو» در واقع همان ورزش اصیل و باستانی «چوگان» است که از طریق مسیرهای تجاری و فرهنگی از ایران به آسیای مرکزی و هند سفر کرد. بازیی که امروز در «شندور» تحت عنوان «پولو آزاد» یا «پولو کوهستان» اجرا می‌شود، نسخه بومی‌شده و وفادار به سنت‌های چوگان باستانی است که طی قرن‌ها در مناطق کوهستانی هندوکش و قراقوروم محفوظ مانده و روح حماسی و آزادِ دوران گذشته را در خود حفظ کرده است.