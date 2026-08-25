وقایع اتفاقیه؛
اعتصاب تاریخی زنان ایسلند؛ بزنگاهی برای تغییر
در سال ۱۹۷۵، زنان ایسلند با برگزاری «روز مرخصی زنان» یا «فانافری»، یکی از مهمترین کنشهای جمعی تاریخ جنبش زنان را رقم زدند. در این روز، حدود ۹۰ درصد زنان ایسلندی از کار در خانه و محل کار خودداری کردند تا نقش اقتصادی و اجتماعی خود را آشکار کنند؛ اقدامی که باعث اختلال گسترده در نظام اداری، رسانهای، آموزشی و حملونقل کشور شد. این حرکت که با همکاری گروههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فمینیستی، از جمله «جورابقرمزها»، شکل گرفت، بعدها به تصویب نخستین قانون برابری جنسیتی ایسلند، ممنوعیت تبعیض مزدی بر پایه جنسیت، افزایش حضور زنان در پارلمان و انتخاب نخستین رئیسجمهور زن منتخب دموکراتیک جهان در ایسلند کمک کرد. این گزارش در مورد ائتلاف گسترده از زنان برای تغییر مسیر یک کشور را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:ویدیو وقایع اتفاقیه فیلم تاریخ ایسلند اعتصاب اعتصاب زنان