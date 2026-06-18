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توییت مبلغ اهل سنت متولد سوریه

یک مبلغ اهل سنت در توییتی راجع به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی چنین توضیح داده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۴۳
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3002 بازدید
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توییت مبلغ اهل سنت متولد سوریه

به گزارش تابناک؛ یک مبلغ اهل سنت در توییتی راجع به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی نوشته است: آقایان ترامپ و نتانیاهو؛

 در سرنگونی نظام ایران شکست خوردند.
 در تحریک اقلیت‌های قومی و مذهبی علیه نظام حاکم و ایجاد دولت‌های ساختگی شکست خوردند.
 در شعله‌ور کردن جنگی فارسی-عربی-کردی-ترکی برای سوزاندن منطقه شکست خوردند.
 در درهم کوبیدن محور شیعه و سپس پرداختن به محور سنی - همانطور که نتانیاهو در روزهای ابتدایی جنگ آشکارا گفت - شکست خوردند.
 در حفاظت از کشورهای خلیج‌فارسی در برابر موشک‌های ایران شکست خوردند.
 در حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های ایران شکست خوردند.
 در حفاظت از پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه در برابر موشک‌های ایران شکست خوردند.
 در بسیج و هماهنگی کشورهای اروپایی به نفع خود شکست خوردند.
 در جلوگیری از حمایت روسیه، چین و پاکستان از ایران شکست خوردند.

و مشکلی را ایجاد کردند که پیش از جنگ وجود نداشت - یعنی مسئلهٔ تنگهٔ هرمز - و سپس از حل آن عاجز ماندند.
ـ موجب افزایش قیمت نفت و گاز و گسترش گرانی در سراسر جهان شدند.
ـ به شروط ایران تن دادند، جنگ را متوقف کردند، محاصرهٔ ایران را برداشتند و متعهد شدند که ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی به ایران غرامت بپردازند.
ـ اینها اهداف اعلام‌شدهٔ جنگ بودند؛ اما اهداف اعلام‌نشده‌ای که در آنها نیز شکست خوردند، به‌تدریج در ماه‌ها و سال‌های آینده آشکار خواهند شد.
ـ نه بر ایران پیروز شدند و نه ایران بر آنها پیروز شد.
ـ بزرگترین بازنده در این جنگ دیوانه، کشورهای عربی حوزهٔ خلیج‌فارسی بودند.

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ترامپ  نتانیاهو آمریکا ایران شکست پایان جنگ کشورهای خلیج فارس موشک های ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱
حبیب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
12
14
پاسخ
حرف حق
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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