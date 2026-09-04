وقایع اتفاقیه؛
جدال بر سر آثار مسروقه در موزه بریتانیا
با وجود استقلال نیجریه، هزاران اثر تاریخی بنین همچنان در موزههای غربی از جمله موزه بریتانیا نگهداری میشوند. این آثار که بسیاری از آنها در جریان لشکرکشی تنبیهی بریتانیا به بنین در سال ۱۸۹۷ غارت شدند، برای مردم نیجریه فقط اشیای موزهای نیستند، بلکه بخشی از حافظه تاریخی، هویت فرهنگی و روایت سیاسی و اجتماعی پادشاهی بنین به شمار میآیند. خانواده سلطنتی بنین از سال ۲۰۰۰ رسماً خواستار بازگرداندن اموال فرهنگی غیرقانونی شده، اما موزه بریتانیا با استناد به قوانین داخلی و دفاع از نقش خود بهعنوان «کتابخانه جهان»، از استرداد مستقیم آنها خودداری کرده است. این گزارش، مناقشه بر سر برنزهای بنین را بهعنوان نمونهای از میراث گستردهتر استعمار بررسی میکند؛ میراثی که امروز مسئله مالکیت آثار فرهنگی و حق ملتها بر بازسازی حافظه تاریخی خود را به یکی از بحثهای اصلی موزههای جهان تبدیل کرده است. جزئیات را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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