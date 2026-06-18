کارگردان سینما، در آستانه اعدام
کارگردان متجاوز که با وعده بازیگری، چهار دختر جوان را فریب داده و به آنها تجاوز کرده بود، برای سومین بار به اعدام محکوم شد. حکم او در دیوان عالی کشور تأیید و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام فرستاده شد.
یکی از روزهای تابستان سال ۱۴۰۱، دختر جوانی همراه مادرش با چشمانی اشکآلود به اداره پلیس مراجعه کرد. او از یک کارگردان به اتهام آزار و اذیت شکایت داشت.
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ این دختر جوان در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «از دوران کودکی علاقه زیادی به بازیگری در سینما و تئاتر داشتم. آرزو داشتم روزی ستاره سینما شوم. مدتی قبل در یک آموزشگاه بازیگری ثبتنام کردم تا اینکه با زن جوانی به نام آتوسا آشنا شدم. او وقتی فهمید من به بازیگری علاقه دارم، مرا به یک کارگردان معرفی کرد و گفت او میتواند مرا به پروژههای سینمایی و تئاتر برای بازیگری معرفی کند. آن زن ادعا میکرد که این کارگردان از نیروی ماورایی برخوردار است و میتواند باعث رشد من شود.»
وی ادامه داد: «روز حادثه، او مرا به خانه آن کارگردان برد، اما دقایقی بعد خودش آنجا را به بهانهای ترک کرد. پس از آن، کارگردان به زور به من تجاوز کرد.»
شکایتهای سریالی
با ثبت این شکایت، پرونده در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. تحقیقات ادامه داشت که مأموران با سه شکایت جدید روبهرو شدند. سه دختر جوان دیگر نیز به پلیس مراجعه کرده بودند. آنها هر کدام به امید ستاره شدن در سینما، پا به خانه آن کارگردان گذاشته بودند و هر کدام قصه تلخی برای روایت داشتند. همه آنها اعلام کردند آتوسا آنها را به خانه کارگردان میبرد و سپس آنجا را ترک میکرد و کارگردان به زور به آنها تجاوز میکرد.
دستگیری و اعتراف به آزار ۴ دختر جوان
بدین ترتیب، متهم تحت تعقیب قرار گرفت. مأموران کارگردان و زن جوان (همدستش) را بازداشت و به اداره پلیس منتقل کردند. کارگردان ابتدا منکر جرم خود شد، اما وقتی با دلایل و شواهد روبهرو شد به جرم خود اعتراف کرد.
۳ بار محاکمه، ۳ بار حکم اعدام
متهم پس از اعتراف راهی دادگاه شد. در نخستین جلسه محاکمه، قضات دادگاه او را به اعدام، ۹۹ ضربه شلاق و حبس محکوم کردند. همدستش (آن زن جوان) نیز به حبس محکوم شد.
اما رأی دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد. پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شد. متهم برای دومین بار پای میز محاکمه نشست و دوباره به اعدام محکوم شد.
متهم که خود را در یک قدمی چوبه دار میدید، درخواست اعاده دادرسی کرد. پرونده برای سومین بار در اختیار یکی از شعبههای دادگاه کیفری قرار گرفت. متهم برای سومین بار محاکمه شد. قضات دادگاه اینبار نیز او را به اعدام محکوم کردند. همدستش نیز به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
تأیید حکم در دیوان عالی کشور و اجرای حکم
رأی دادگاه اینبار در دیوان عالی کشور تأیید شد. روز قبل پرونده برای سیر مراحل اجرای حکم روی میز قاضی امین کرمانینژاد، بازپرس شعبه چهارم اجرای احکام قرار گرفت.
بدین ترتیب، نفسهای کارگردان شیطانصفت به شماره افتاد.
ثانیا اجرای حکم در دادسرا صورت میگیره و قاضی در دادگاه است!
خبرگزاری ها که باید این چیزهای ابتداییو بدونن!