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محرومیت سنگین بازیکن آفریقای جنوبی در جام جهانی

تمبا زوانه، هافبک تیم ملی آفریقای جنوبی، به دلیل خطای خشونت‌آمیز بر روی روبرتو آلوارادو در بازی افتتاحیه جام جهانی، سه بازی از همراهی تیمش محروم شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۵۵
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محرومیت سنگین بازیکن آفریقای جنوبی در جام جهانی

به گزارش تابناک، فدراسیون فوتبال فیفا، زوانه هافبک آفریقای جنوبی، را به دلیل اخراج در بازی مقابل مکزیک سه بازی از همراهی تیمش محروم کرد.

به این ترتیب بعید است تمبا زوانه هافبک تیم ملی آفریقای جنوبی بتواند بار دیگر در جام جهانی به میدان برود مگر اینکه اتفاقات عجیبی رقم بخورد و آفریقای جنوبی به مراخل حذفی صعود کند.

این بازیکن در دقیقه ۶۱ به عنوان یار تعویضی وارد زمین شد و در دقیقه ۸۴ به دلیل خطای خشونت‌آمیز بر روی روبرتو آلوارادو، هافبک مکزیک، با کارت قرمز مستقیم اخراج شد.

آفریقای جنوبی در گروه A بدون امتیاز در رده چهارم قرار دارد. زوانه بازی‌های مرحله گروهی مقابل جمهوری چک و کره جنوبی را قطعا از دست خواهد داد و در صورت صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی و بالاتر، اولین بازی حذفی تیمش را نیز از دست خواهد داد.

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