اظهارات عراقچی پس از دیدار با رئیس صدا و سیما

ارتباط ما در طول تقریباً دو سال گذشته بسیار خوب بوده و همکاری‌های مؤثری میان دو طرف در حوزه‌های مختلف شکل گرفته است.

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه پس از دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما در گفت‌وگویی اظهار داشت: ارتباط ما در طول تقریباً دو سال گذشته بسیار خوب بوده و همکاری‌های مؤثری میان دو طرف در حوزه‌های مختلف شکل گرفته است.

وی افزود: با توجه به شرایط جدیدی که اکنون در صحنه دیپلماسی وجود دارد، لازم بود هماهنگی‌های بیشتری میان ما انجام شود.

عراقچی گفت: جلسه بسیار مغتنم و مفیدی بود و تبادل نظر بسیار خوبی صورت گرفت.