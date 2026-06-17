اظهارات عراقچی پس از دیدار با رئیس صدا و سیما
ارتباط ما در طول تقریباً دو سال گذشته بسیار خوب بوده و همکاریهای مؤثری میان دو طرف در حوزههای مختلف شکل گرفته است.
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به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه پس از دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما در گفتوگویی اظهار داشت: ارتباط ما در طول تقریباً دو سال گذشته بسیار خوب بوده و همکاریهای مؤثری میان دو طرف در حوزههای مختلف شکل گرفته است.
وی افزود: با توجه به شرایط جدیدی که اکنون در صحنه دیپلماسی وجود دارد، لازم بود هماهنگیهای بیشتری میان ما انجام شود.
عراقچی گفت: جلسه بسیار مغتنم و مفیدی بود و تبادل نظر بسیار خوبی صورت گرفت.
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