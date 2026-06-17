حمله به یک کشتی در نزدیکی سواحل یمن

به گزارش تابناک، یک حادثه دریایی شامگاه چهارشنبه در ۱۰۵ مایلی شمال شرق عدن در سواحل یمن به وقوع پیوست.

در همین زمینه، سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد چند فرد ناشناس مسلح در حالی که سوار بر دو قایق تندرو بودند، خود را به چهار متری یکی از کشتی ها رسانده و به سمت آن تیراندازی کردند.

طبق این گزارش، در مقابل، کشتی مذکور، بلافاصله تیم امنیتی خود را مستقر کرده و اقدام به تبادل آتش کرد.

گزارش بیشتری درباره جزییات مربوط به این حادثه امنیتی منتشر نشده است.