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هشدار حماس درباره شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری

عضو ارشد جنبش حماس به موافقت رژیم صهیونیستی با احداث ۵۷۶ واحد شهرک‌سازی جدید در کرانه باختری، واکنش نشان داده و هشدار داد این اقدام تجاوزکارانه مستلزم تشدید همه اشکال مقاومت است.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۴۰
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هشدار حماس درباره شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «عبدالرحمن شدید»، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، امروز چهارشنبه درباره خطرناک بودن موافقت اشغالگران با ساخت ۵۷۶ واحد جدید در کرانه باختری هشدار داد و اعلام کرد این تصمیم‌ها، اوج‌گیری تجاوز و تروریسم اشغالگران علیه سرزمین و ملت ماست و تأکیدی بر اصرار کابینه افراطی اشغالگر بر پیشبرد پروژه الحاق، آوارگی و گسترش شهرک‌سازی تهدیدآمیز به منظور تسلط بر تمام کرانه باختری به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد این شتاب در شهرک‌سازی با پایداری و ایستادگی بیشتر روبرو خواهد شد و مقاومت هیچ وجب از خاک و هیچ حق فلسطینی‌ها را واگذار نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: پایداری ملت ما، سد مستحکمی در برابر تمام تلاش‌های اشغالگران برای تحقق واقعیت‌های میدانی جدید است و بار دیگر بر پیمان مقاومت برای حراست و صیانت از سرزمین و حقوقمان و ناکام گذاشتن تمام پروژه‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی تاکید می‌کنیم.

عضو جنبش حماس افزود: این شهرک‌ها هیچ‌گونه حقیقت یا مشروعیتی برای اشغالگران بر سرزمین ما ایجاد نخواهد کرد و هر تصمیم شهرک‌سازی جدید، جنایتی سیاسی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است که تعقیب و مجازات رهبران جنایتکار اشغالگر و گروه‌های فاشیست شهرک‌نشین را ایجاب می‌کند.

عبدالرحمن شدید از توده‌های ملت فلسطین خواست تا سطح رویارویی، ایستادگی و پایبندی به سرزمین و حقوق ملی خود را تشدید کنند و تمام اشکال مقاومت را برای مقابله با طرح‌های مصادره و شهرک‌سازی افزایش دهند و وضعیت پشتیبانی مردمی و میدانی را تکمیل و نقاط تماس با اشغالگران و شهرکنشینان را شعله‌ور سازند.

این رهبر حماس همچنین از جامعه بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌ملل و نیز آزادگان جهان خواست که از چرخه محکومیت‌های کلامی خارج شده و به گام‌های عملی روی آورند که به سیاست‌های شهرک‌سازی و الحاق پایان دهد و اقدامات اشغالگران و تجاوز مستمر آنان علیه ملت، سرزمین و مقدسات ما را مهار کند.

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