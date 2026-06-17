توئیت انگلیسی قالیباف درباره مشارکت استراتژیک با چین
قالیباف: تعهد ایران به همکاری برد-برد بر پایه مشارکت استراتژیک جامع با چین، قاطع است
کد خبر: ۱۳۷۹۸۳۶| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و نماینده ویژه ایران در امور چین، در متنی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در جلسهام با اتاق بازرگانی ایران تأکید کردم: ما مصمم هستیم که اجماع استراتژیک خود را تحت ابتکار توسعه جهانی GDI به نتایج عملی تبدیل کنیم.
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