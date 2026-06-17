داستان عدد ۱۸۹۳ پشت پیراهن آرژانتین؛ لباسی با چندین افتخار

نشانه جدیدی که روی پیراهم آرژانتین دیده می‌شود، تکه‌ای طلایی رنگ جلوی سینه بازیکنان است که این نماد جایگاه آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمان را نشان می‌دهد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، لباس تیم ملی آرژانتین برای جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، چندین تغییر نسبت به دوره گذشته داشته است. لباسی با نشانه‌هایی از روزهای پرافتخار آرژانتینی‌ها که برخی از آنها ابهامی ندارد و برخی از این نشانه‌ها پرسش‌هایی را ایجاد کرد.

اولین نشانه که احتمالاً بسیاری با آن آشنا هستند، سه ستاره‌ای است که بالای لوگوی فدراسیون فوتبال آرژانتین در سمت چپ پیراهن این تیم دیده می‌شود. سه ستاره‌ای که نشانه‌ای از سه قهرمانی آرژانتین در تاریخ جام جهانی است و به جام‌های جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین، ۱۹۸۶ مکزیک و ۲۰۲۲ قطر مربوط می‌شود. یعنی نسبت به دوره قبلی، یک ستاره به ستاره‌های روی پیراهن آرژانتین اضافه شده است.

نشانه جدیدی که روی پیراهم آرژانتین دیده می‌شود، تکه‌ای طلایی رنگ جلوی سینه بازیکنان است که این نماد جایگاه آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمان را نشان می‌دهد. جایی که آرژانتینی‌ها توانستند در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در ضربات پنالتی ۴ بر ۲ فرانسه را شکست دهند و به سومین جام جهانی خود بوسه بزنند.

اما نشانه پشت پیراهن آرژانتین بسیاری را کنجکاو کرده است؛ در دیدار بامداد روز چهارشنبه میان آلبی سلسته و الجزایر که نخستین دیدار شاگردان لیونل اسکالونی در جام جهانی ۲۰۲۶ بود و با هت‌تریک لیونل مسی، ۳ بر صفر به سودی راه‌راه پوشان به پایان رسید، عدد ۱۸۹۳ در پشت پیراهن، درست زیر گردن خودنمایی می‌کرد. این پرسش مطرح شد که چرا پشت پیراهن آرژانتین عدد ۱۸۹۳ نوشته شده است؟

عدد ۱۸۹۳ که پشت یقه پیراهن قرار گرفته، نشان دهنده سال تأسیس فدراسیون فوتبال آرژانتین است. فدراسیون فوتبال آرژانتین ۱۳۳ سال پیش توسط الکساندر واتسون هاتون، که «پدر» فوتبال آرژانتین محسوب می‌شود، تأسیس شد و اولین فدراسیون فوتبال جهان خارج از اروپا محسوب می‌شود.