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کد خبر: ۱۳۷۹۸۲۲
بازدید: ۲۱۸۱

عکس: آغاز فصل سنتی تهیه «هدیک» در عراق پس از برداشت محصول

با پایان فصل برداشت جو و گندم در اربیل عراق، کشاورزان و روستاییان این منطقه، فعالیت سنتی خود را برای آماده‌سازی «هدیک» (گندم پخته‌شده) آغاز کرده‌اند. این فرآیند که بخشی از سنت دیرینه این منطقه است، پایه اصلی تهیه ذخایر غذایی زمستانی از جمله بلغور (ساوار)، گندم شکسته و گندم پوست‌کنده را تشکیل می‌دهد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل هدیک عراق اربیل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.