عکس: آغاز فصل سنتی تهیه «هدیک» در عراق پس از برداشت محصول

با پایان فصل برداشت جو و گندم در اربیل عراق، کشاورزان و روستاییان این منطقه، فعالیت سنتی خود را برای آماده‌سازی «هدیک» (گندم پخته‌شده) آغاز کرده‌اند. این فرآیند که بخشی از سنت دیرینه این منطقه است، پایه اصلی تهیه ذخایر غذایی زمستانی از جمله بلغور (ساوار)، گندم شکسته و گندم پوست‌کنده را تشکیل می‌دهد.