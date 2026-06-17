ترامپ: ایران سلاح هستهای نخواهد داشت
این سفر یک موفقیت بزرگ بود، اما عمدتاً چیزی که همه میخواستند دربارهاش صحبت کنند این است که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت و تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد!
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: من در عرض ۴۵ دقیقه از فرانسه یک کنفرانس خبری برگزار خواهم کرد. سپس به ورسای برای صرف شام با رهبران فرانسوی و دیگر رهبران اروپایی خواهم رفت و بعد از آن امشب به خانه بازمیگردم!
این سفر یک موفقیت بزرگ بود، اما عمدتاً چیزی که همه میخواستند دربارهاش صحبت کنند این است که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت و تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد!
شاخصهای عظیمی در همه بخشها برای اقتصاد ایالات متحده وجود دارد، به طوری که امروز بیشتر از همیشه افراد مشغول به کار هستند.
بیش از ۱۹.۱ تریلیون دلار در آمریکا سرمایهگذاری شده است، با تمام کارخانهها و سایر موارد، اما نکته مهم این است که شاخصهای اخیر بازار سهام به دلیل توافق افزایش یافتهاند و به همین ترتیب، قیمت نفت به سرعت در حال کاهش است! رئیسجمهور دونالد ج. ترامپ
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