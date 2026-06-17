ژوزف عون: برای لبنان، خودمان مذاکره میکنیم!
رئیس جمهور لبنان با بیان اینکه مسیر کشورش در مذاکرات مسیری مستقل است؛ عنوان داشت: با آتشبس و هر کشوری که به ما کمک کند، از جمله ایران، همراهیم.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان تأکید کرد که مسیر این کشور در مذاکرات مستقل است و هیچ طرفی نمیتواند لبنان را به کشور دیگری پیوند بزند.
به نقل از المنار، عون در دیدار با هیأتی از اسقفهای مارونی مقیم خارج گفت: «تأکیدهایی که به ما رسیده و آنچه ما نیز بر آن پافشاری داریم، این است که مسیر لبنان در مذاکرات مستقل است؛ هرچند ما قطعاً با آتشبس و با هر کشوری که به ما کمک کند، از جمله ایران، همراه هستیم.»
او افزود: «مذاکره را دولت لبنان انجام میدهد و این دولت صاحب تصمیم است و هیچکس جای آن را نمیگیرد.»
رئیسجمهور لبنان همچنین تأکید کرد: «هیچکس ما را به هیچ کشور دیگری پیوند نمیزند و هرگونه توافقی از طریق ما انجام خواهد شد.»
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