رئیس جمهور لبنان با بیان اینکه مسیر کشورش در مذاکرات مسیری مستقل است؛ عنوان داشت: با آتش‌بس و هر کشوری که به ما کمک کند، از جمله ایران، همراهیم.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان تأکید کرد که مسیر این کشور در مذاکرات مستقل است و هیچ طرفی نمی‌تواند لبنان را به کشور دیگری پیوند بزند.

به نقل از المنار، عون در دیدار با هیأتی از اسقف‌های مارونی مقیم خارج گفت: «تأکید‌هایی که به ما رسیده و آنچه ما نیز بر آن پافشاری داریم، این است که مسیر لبنان در مذاکرات مستقل است؛ هرچند ما قطعاً با آتش‌بس و با هر کشوری که به ما کمک کند، از جمله ایران، همراه هستیم.»

او افزود: «مذاکره را دولت لبنان انجام می‌دهد و این دولت صاحب تصمیم است و هیچ‌کس جای آن را نمی‌گیرد.»

رئیس‌جمهور لبنان همچنین تأکید کرد: «هیچ‌کس ما را به هیچ کشور دیگری پیوند نمی‌زند و هرگونه توافقی از طریق ما انجام خواهد شد.»