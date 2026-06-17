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ونس: ایران به اقتصاد جهانی بازمی‌گردد

متن تفاهم‌نامه با ایران حداکثر تا روز جمعه آینده منتشر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۰۸
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ونس: ایران به اقتصاد جهانی بازمی‌گردد

به گزارش تابناک؛ جی دی ونس در گفتگو با شبکه سی بی اس گفت: متن تفاهم‌نامه با ایران حداکثر تا روز جمعه آینده منتشر خواهد شد.

خلاصه آنچه که این یادداشت به دست می‌آورد، باز کردن فوری تنگه هرمز است و به همین دلیل شاهد کاهش قیمت نفت هستیم.

طرف پاکستانی از ما خواسته است که متن کامل تفاهم‌نامه را برای مدتی منتشر نکنیم.

ما در تلاشیم تا متن یادداشت را قبل از جمعه منتشر کنیم، زیرا می‌خواهیم مردم آمریکا را از این توافق مطلع کنیم.

ما به توافق خوبی برای مردم آمریکا رسیدیم و من شاهد برخی تحریف‌ها یا اطلاعات نادرست در مورد آن بوده‌

شاهد بازگشت جریان نفت و گاز از تنگه هرمز هستیم و قیمت‌های نفت شروع به کاهش کرده‌اند.

مزایای اقتصادی برای ایران مشروط به پاسخگویی به درخواست ما برای توقف تأمین مالی تروریسم و کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هسته‌ای است.

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