انتظار برای شگفتی جدید در انتخابات شوراهای قم

رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه طلسم متروی قم شکسته می‌شود، گفت: عملیات مربوط به تونل این خط در حال تکمیل است و واگن‌های مترو نیز تقریباً وارد شده‌اند

به گزارش خبرنگار تابناک استان قم، شهر و استان قم، همانند شهر‌ها این شب‌ها و روز‌ها شاهد صحنه‌هایی از حضور و بروز اجتماعات مردمی است که برای سربلندی و عزت کشور به میدان و خیابان آمده‌اند؛ حضور چشمگیری که به گفته رئیس شورای اسلامی شهر قم، ریشه در روحیه عزت‌خواهی، هویت دینی و حساسیت اجتماعی مردم دارد.

«روح‌اله امرالهی» رئیس شورای اسلامی شهر قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان قم، با اشاره به برخی تحولات اجتماعی اخیر، از غافلگیری مسئولان و حتی ناظران خارجی نسبت به ابعاد این رخداد‌ها سخن گفت و تأکید کرد که مردم، با وجود همه فراز و فرودها، همچنان در بزنگاه‌های مهم نقش‌آفرین اصلی هستند.

خروش مردم جلوه‌ای از باور‌های عمیق

وی با اشاره به فضای اجتماعی شهر و حضور مردم در خیابان اظهار کرد: برخی از اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد، بیش از آنکه محصول فراخوان‌های رسمی باشد، جلوه‌ای از واکنش‌های خودجوش اجتماعی است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم، با مرور فضای عمومی کشور در روز‌های پس از رحلت امام خمینی (ره) افزود: در آن مقطع، حضور گسترده مردم در یک واکنش طبیعی، عاطفی و اجتماعی به یک رخداد بزرگ تاریخی بود که در مساجد جلوه داشت.

وی با مقایسه فضای پس از شهادت امام خامنه‌ای گفت: در شرایط فعلی نیز جلوه‌هایی از حضور خودجوش مردمی در همه اماکن و همه شهر دیده می‌شود؛ حضوری که نه‌تنها افکار عمومی، بلکه مدیران، مسئولان و دنیا را نیز با شگفتی مواجه کرده است.

امرالهی درباره خواسته اصلی مردم تصریح کرد: آنچه بیش از هر چیز در رفتار اجتماعی مردم دیده می‌شود، مطالبه عزت، کرامت و سربلندی است.

وی همچنین به انتخابات شورای اسلامی شهر اشاره کرد و یادآور شد: این انتخابات به‌دلیل برخی ملاحظات و شرایط امنیتی با تأخیر مواجه شد، اما اصل انتظار برای برگزاری آن، هم در میان مردم و هم در سطح مسئولان و نهاد‌های اجرایی کاملاً مشهود است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم، تأکید کرد: با وجود تأخیر‌های ایجادشده، مردم در انتخابات آینده نقش جدی و تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت و حتما شاهد شگفتی جدیدی خواهیم بود.

وی با اشاره به نتایج پروژه‌های اجراشده، عملکرد این نهاد را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: با وجود چالش‌ها، نتایج کلی برخی دوره‌ها از جمله شورای پنجم مثبت بوده و در شورای ششم نیز پروژه‌ها نتایج قابل قبولی داشته‌اند.

تأثیر شرایط اقتصادی و جنگ بر سرعت پروژه‌های شهری

امرالهی با اشاره به اجرای پروژه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف از جمله طرح‌های فضای سبز، حوزه‌های فرهنگی و توسعه شهری، به چالش‌های مالی پیش‌روی شهرداری نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور و برخی مسائل مرتبط با جنگ، روند پیشرفت بخشی از پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که تعدادی از طرح‌ها، به‌ویژه آنهایی که با تأمین تجهیزات از مسیر‌های گمرکی و مرزی مرتبط هستند، نتوانسته‌اند طبق برنامه زمان‌بندی پیش بروند.

بهره‌برداری از خط یک مترو؛ دستاورد بزرگ شورای ششم

وی با اشاره به عملکرد شورای ششم، از پیشرفت در پروژه مترو خبر داد و ابراز امیدواری کرد بهره‌برداری از خط یک مترو قم در همین دوره شورا انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم، با بیان اینکه طلسم متروی قم شکسته می‌شود، تصریح کرد: عملیات مربوط به تونل این خط در حال تکمیل است و واگن‌های مترو نیز تقریباً وارد شده‌اند. تجهیزات پشتیبانی از جمله خودرو‌های خدماتی نیز در حال ورود به کشور است و در صورت رفع مسائل مربوط به گمرک، شرایط برای بهره‌برداری از این پروژه حیاتی فراهم خواهد شد.

وی همچنین گفت: برگزاری عزاداری‌های امسال در فضای باز باعث می‌شود تا همه دنیا ببینند که ملت ایران همان ملت امام حسین (ع) هستند، موضوعی که شهید سلیمانی سال‌ها پیش مطرح کردند.