به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک و به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان، طی روز‌های ۱۹ تا ۲۶ تیرماه در شهر هانگژو چین برگزار می‌شود و تیم ملی مردان و زنان کشورمان نیز در این رویداد حضور دارند.

برنامه مرحله گروهی این مسابقات در بخش مردان اعلام شد که به شرح زیر است:

روز نخست ۱۹ تیر ماه

ایران _ لهستان

ساعت ۹ صبح به وقت ایران

روز دوم شنبه ۲۰ تیر ماه

ایران _ بوسنی

ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران

روز سوم یکشنبه ۲۱ تیرماه

ایران _ ژاپن

ساعت ۵ صبح به وقت ایران

تیم‌های فینالیست این دوره از رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد.

گروه‌بندی این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

- مسابقات مردان

گروه یک: چین، آلمان، کانادا، تایلند

گروه دو: مصر، آمریکا، اوکراین، روآندا

گروه سه: برزیل، قزاقستان، کرواسی، عراق

گروه چهار: ایران، بوسنی، لهستان، ژاپن

تیم ملی بانوان ایران در گروه A در کنار چین، کنیا و روآندا قرار دارد و با مشخص شدن برنامه مرحله گروهی مسابقات بانوان، رقابت‌های تیم ملی بانوان کشورمان نیز اعلام خواهد شد.