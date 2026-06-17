صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برنامه دیدارهای تیم‌ملی والیبال نشسته مردان

برنامه مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان والیبال نشسته در بخش مردان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۰۱
| |
428 بازدید

برنامه دیدارهای تیم‌ملی والیبال نشسته مردان ایران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک و به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان، طی روز‌های ۱۹ تا ۲۶ تیرماه در شهر هانگژو چین برگزار می‌شود و تیم ملی مردان و زنان کشورمان نیز در این رویداد حضور دارند.

برنامه مرحله گروهی این مسابقات در بخش مردان اعلام شد که به شرح زیر است:

روز نخست ۱۹ تیر ماه

ایران _ لهستان

ساعت ۹ صبح به وقت ایران

روز دوم شنبه ۲۰ تیر ماه

ایران _ بوسنی

ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران

روز سوم یکشنبه ۲۱ تیرماه

ایران _ ژاپن

ساعت ۵ صبح به وقت ایران

تیم‌های فینالیست این دوره از رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد.

گروه‌بندی این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

- مسابقات مردان

گروه یک: چین، آلمان، کانادا، تایلند

گروه دو: مصر، آمریکا، اوکراین، روآندا

گروه سه: برزیل، قزاقستان، کرواسی، عراق

گروه چهار: ایران، بوسنی، لهستان، ژاپن

تیم ملی بانوان ایران در گروه A در کنار چین، کنیا و روآندا قرار دارد و با مشخص شدن برنامه مرحله گروهی مسابقات بانوان، رقابت‌های تیم ملی بانوان کشورمان نیز اعلام خواهد شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
والیبال نشسته کمیته ملی پارالمپیک جانبازان پارالمپیک مسابقات بانوان تابناک ورزشی
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام برنامه والیبال نشسته زنان ایران در قهرمانی جهان
دیدار ایران-یوزیلند در رتبه چهارم پرتماشاگر جام
با همه سختی‌ها در کشور کنار ورزش هستیم
رضاییان؛ سومین بازیکن برتر جام‌جهانی
بختیاری‌زاده دست‌خالی تمرینات را آغاز می‌کند
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
آخرین اخبار
تعویض توخل برای ثبت گل شماره ۲۸۰۰ جام جهانی؛ مهاجم انگلستان تاریخ‌ساز شد
خلاصه بازی انگلیس 4 - کرواسی 2
برد انگلستان با درخشش شاهزاده هری در شب فوتبال ناب/ شب تلخ کرواسی پس از ۸ سال
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش خیابانی و عزیزی از ناراحتی اعضای تیم ملی از انتقادات‌شان
تقابل «فودبال ایران» و «فوتبال جهان» در ذهن قلعه‌نویی؛ بهترین بازی جام جهانی توسط بهترین نسل تاریخ!
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!
دریای سرخ می‌توانست قبرستان کشتی‌های دشمن باشد/دکترین جدید دشمن ایمان‌زدایی از نسل جوان ایران است/زبان نسل جدید را باید یاد بگیریم
اندیشکده‌های دیگران چگونه تصویر ایران را می‌سازند؟/قدرت سخت بدون ترجمه فرهنگی ناتمام است
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
رکورد گل نزنی رونالدو شکست!
خانه‌های خورشیدی؛ از راه‌حل تا رویای حل بحران/ پشت‌بام‌ها را جدی بگیرید!
رحمان رضایی: صعود ما از گروه تاریخی خواهد بود
شیوه خبرساز دست دادن ترامپ با مکرون
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۱ نظر)
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۱۶۱ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۵۷ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۷۹ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۷۲ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005mwr
tabnak.ir/005mwr