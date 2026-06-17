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با همه سختی‌ها در کشور کنار ورزش هستیم

نشست مشترک روسای فدراسیون‌های ورزشی با رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر ورزش و جوانان در حالی برگزار شد که خروجی آن تصویب و تفاهم بر سر چهار موضوع خاص و مهم بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۰۰
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با همه سختی‌ها در کشور کنار ورزش هستیم

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، نشست مشترک روسای فدراسیون‌های ورزشی با رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی پارالمپیک صبح امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه) در محل این وزارتخانه برگزار شد.

وزارت ورزش و جوانان با هدف اینکه بتواند بخشی از دغدغه‌های مالی فدراسیون‌ها و سایر بخش‌های ورزش کشور را برطرف کند، این جلسه را با حضور مقام عالی سازمان برنامه و بودجه و مدیران ارشد وی ترتیب داد، تا نمایندگان فدراسیون‌ها از نزدیک چالش‌هایی را که با آن مواجه هستند، مطرح کنند.

اصلی‌ترین مشکلی که حوزه ورزش در سال ۱۴۰۵ با آن مواجه است، تأمین منابع مالی فدراسیون‌ها برای شرکت در مسابقات بین‌المللی است که حجم وسیعی از رویداد‌های چند رشته‌ای و تک رشته‌ای را شامل می‌شود.

مطالبه فدراسیون‌ها و کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک در این مسیر، این است که بتوانند با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت ارز، تخصیص‌های خود را زودتر از موعد مقرر دریافت کنند.

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی و بازسازی اماکنی که در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی مورد اصابت حملات دشمن قرار گرفتند و خسارت دیدند از دیگر مشکلاتی است که مجموعه وزارت ورزش و جوانان و استان‌ها برای عملیاتی شدن آن به اعتبار درخور توجهی نیاز دارد.

بر این اساس در نشستی که برگزار شد، گزارشی از سوی سید مناف هاشمی، معاونت توسعه منابع و مدیریت، محمدرضا عابدی محزون، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان و تعدادی از روسای فدراسیون‌های ورزشی ارائه شد تا سازمان برنامه و بودجه با یک بررسی همه جانبه و دقیق در جریان مصائب مالی موجود قرار گیرد و نسبت به رفع آنها اقدام کند.

اما آنچه که از خروجی جلسه مشترک سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه با وزیر ورزش و جوانان، روسای فدراسیون‌ها، معاونین و مدیران ستادی وزارتخانه و نمایندگان کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک به دست آمد، تصویب و تفاهم بر سر چهار موضوع خاص بود.

وی در وهله اول قول مساعد داد با وجود همه محدودیت‌های مالی در شرایط کنونی کشور، سازمان برنامه و بودجه تخصیص‌های لازم را در اختیار فدراسیون‌ها قرار دهد. رییس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه تأکید کرد برای اینکه خللی در اعزام‌های تیم‌های ملی در نیمه اول سال وارد نشود، با کمک دستگاه‌های دیگر اعتبارات مالی فدراسیون‌ها را تأمین می‌کنند. وی تأکید کرد، با همه سختی‌ها در کشور کنار ورزش هستند.

معاون رییس جمهور همچنین از بازسازی ورزشگاه‌های اصلی کشور که در جریان جنگ تحمیلی رمضان تخریب شدند، خبر داد و افزود: جلسه ستاد ملی بازسازی هفته جاری برگزار خواهد شد. دولت به جد پیگیر است تا اماکن ورزشی کشور که ناجوانمردانه مورد اصابت قرار گرفتند را فوراً بازسازی کند. در این ستاد این موضوع به تصویب خواهد رسید.

مورد دیگری که پورمحمدی به آن اشاره کرد، ابلاغ سند آمایش سرزمین ورزش کشور تا سال ۱۴۲۴ بود. وی توضیح داد: یکی از بخش‌های مطالعات آمایش سرزمین کشور در حوزه ورزش بود که در افق ۱۴۲۴ آماده شده و به‌زودی آن را ابلاغ خواهیم کرد. این سند به ما کمک خواهد کرد که در تنوع جغرافیایی کشور، چطور کار ورزش را جلو ببریم.

در نهایت شناسنامه‌دار کردن تمامی اماکن ورزشی کشور موضوع مهم دیگر بود که رییس سازمان برنامه و بودجه به آن پرداخت و گفت: طبق آمار ۹۸ هزار واحد ورزشی اعم از دولتی وغیردولتی در کشور وجود دارد. ما اگر بتوانیم تمامی این اماکن را سنددار کنیم، آن وقت است که می‌توانیم ورزش را توسعه بدهیم. مطمئناً سند آمایش سرزمین نقشه راه خوبی در این مسیر خواهد بود. درصددیم تا نسبت به سنددار کردن اماکن ورزشی اقدام کنیم.

معاون رییس جمهور در پایان صحبت‌هایش با اهالی ورزش ضمن قدردانی از زحمات جامعه ورزش کشور به دلیل کسب نتایج ارزشمند در دولت وفاق که بعضاً برخی از آنها بی‌سابقه بوده است، تصریح کرد: هیچ دارو و کیمیایی در این مقطع نمی‌تواند حس قهرمانی را در میان مردم مشتعل کند. ما بعد از جنگ با دوره‌ای سخت مواجه هستیم و باید به جامعه امید و نشاط بدهیم. اینجاست که ورزش نقش مؤثری را در میان مردم ایفا می‌کند. دختران ما روزی برای اعزام در یک مسابقه با هزاران معضل روبه‌رو بودند، اما جمهوری اسلامی ثابت کرد که هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد و امروز ورزش زنان در کشور به یک ظرفیت تبدیل شده است.

در پایان این نشست، فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی به رسم یادبود یک شال پهلوانی به معاون رییس جمهور اهدا کرد که این شال توسط وزیر ورزش و جوانان به گردن او انداخته شد.

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کمیته ملی المپیک پارالمپیک المپیک سازمان برنامه و بودجه تابناک ورزشی
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