به گزارش تابناک؛ آلون میزراحی، تحلیلگر سیاسی و فعال رسانه‌ای اسرائیلی-آمریکایی در توییتی نوشت: ایران هشدار داده که اگر اسرائیل به کشتار‌های خود در لبنان پایان ندهد، پاسخ سختی خواهد داد. ملتی از قهرمانان که هم شیطان بزرگ و هم شیطان کوچک را زیر سلطه خود دارد. من غرق در تحسین هستم. شکوه و عظمت تاریخی مطلق.