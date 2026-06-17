وقتی تحلیلگر اسرائیلی هم سر تعظیم فرود میآورد
ایران هشدار داده که اگر اسرائیل به کشتارهای خود در لبنان پایان ندهد، پاسخ سختی خواهد داد.
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به گزارش تابناک؛ آلون میزراحی، تحلیلگر سیاسی و فعال رسانهای اسرائیلی-آمریکایی در توییتی نوشت: ایران هشدار داده که اگر اسرائیل به کشتارهای خود در لبنان پایان ندهد، پاسخ سختی خواهد داد. ملتی از قهرمانان که هم شیطان بزرگ و هم شیطان کوچک را زیر سلطه خود دارد. من غرق در تحسین هستم. شکوه و عظمت تاریخی مطلق.
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