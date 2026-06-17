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بختیاری‌زاده دست‌خالی تمرینات را آغاز می‌کند

قرار است تمرینات تیم فوتبال استقلال از روز جمعه هفته جاری در کمپ مرحوم ناصر حجازی آغاز شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۸۹
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بختیاری‌زاده دست‌خالی تمرینات را آغاز می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ با تصمیم سهراب بختیاری‌زاده، قرار است تمرینات آبی‌پوشان برای فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر از روز جمعه هفته جاری در کمپ مرحوم ناصر حجازی آغاز شود.

این در حالی است که شمار زیادی از بازیکنان غایب خواهند بود. قرارداد علیرضا کوشکی، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، آنتونیو آدان، محمدحسین اسلامی و ابوالفضل جلالی به پایان رسیده و مشخص نیست در تمرینات شرکت کنند یا خیر.

از میان بازیکنان خارجی، دوکنز نازون و رستم آشورماتوف همراه تیم‌های ملی هائیتی و ازبکستان در جام جهانی حضور دارند. منیر الحدادی، هافبک مراکشی و یاسر آسانی بازیکن آلبانیایی دو بازیکنی هستند که کادرفنی تاکید زیادی روی آنها دارد. الحدادی مشخص نیست که به ایران بازگردد، اما آسانی اعلام کرده در صورت پرداخت مطالباتش به ایران می‌آید.

موسی جنپو، هافبک اهل مالی قراردادش را با استقلال فسخ کرده است و مسئولان استقلال تمایلی به تمدید قرارداد آدان ندارند.

صالح حردانی، روزبه چشمی و ابوالفضل رزاقی‌نیا سه بازیکن ملی‌پوش استقلال بازیکنانی هستند در اردوی تیم ملی به سر می‌برند و فعلا در تمرینات آبی‌پوشان حضور نخواهند داشت.

استقلال در شرایطی تمریناتش را آغاز می‌کند که پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه بسته است و باید خودش را با این شرایط برای حضور در لیگ برتر، لیگ نخبگان آسیا و جام حذفی آماده کند.

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