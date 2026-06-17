قالیباف: باید مردم را از زیر فشار اقتصادی دربیاوریم
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف، نماینده ویژه ایران در امور چین، امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) در نشست همفکری با اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد: امروز باید سنگر را از بچههای پای لانچر تحویل بگیریم، بایستیم و این مردم را از زیر فشار اقتصادی دربیاوریم. بایستیم زندگی مردم را بسازیم.
ما واقعا با چین یک شریک به تمام معنا هستیم
وی در ادامه اظهار کرد: نمیخواهم بگویم بریز و بپاش انجام دهیم؛ بلکه یک زندگی راحت و رفاهی برای مردم فراهم کنیم. مملکت خود را بسازیم. با قدرت بسازیم. در همه بخشها بسازیم. حتما چین برای ما منحصربهفرد است. این ما هستیم که باید چین باور کند- باور هم خواهد کرد- که ما صرفا یک مشتری یا همتای تجاری نیستیم، بلکه ما واقعا با چین یک شریک به تمام معنا هستیم.
آمدهام و دست استمداد دارم
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت توسعه روابط با چین و ضرورت تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی مردم، گفت: اهمیت این جلسه برای من همین بس که در نخستین فرصتی که از شرایط جنگی و اولویتهای ناشی از آن پیدا کردم، کمتر از ۴۸ ساعت بعد از دوستان خواستم این نشست برگزار شود. من به دعوت نیامدم، بلکه به درخواست آمدم و با افتخار هم آمدم. گفتم فرصتی باشد که با عزیزانمان صحبت کنم. امروز آمدهام و دست استمداد دارم. شما من را میشناسید؛ من اگر کسی نیاید منتظر نمیمانم.
باید کارها را با عزت، اما بدون تنش و با منطق پیش ببریم
قالیباف با بیان اینکه ما نیازمند بلوکهایی هستیم افزود: من روشن میگویم؛ این بلوکها حتماً باید شکل بگیرند و به نوعی اکنون نیز شکل گرفتهاند. هر بلوکی که شکل بگیرد، دو کشور قطعی در آن حضور خواهند داشت که بدون تردید چین و ایران هستند. من در این مسیر با قدرت حرکت میکنم؛ در همه ابعاد آن، در حوزه فناوری، در حوزه اقتصادی و در حوزه سیاسی. ما باید این کارها را با عزت، اما بدون تنش و با منطق پیش ببریم.
تقاضا دارم برای من تصمیمسازی شود تا بتوانم تصمیم درست بگیرم
نماینده ویژه ایران در امور چین با تأکید بر نقش نخبگان و کارشناسان در تصمیمسازیها گفت: این فرصت در دست من و شماست. من با همه وجودم میخواهم شما و همه آن ۳۱ میلیون نفری که در پویش جانفدا ثبتنام کردند و قطعا افراد صاحب نظر بین آنها بسیار زیاد است تقاضا کنم که بیایند و برای من تصمیمسازی کنند تا بتوانم تصمیم درست بگیرم.
فردی نیستم که بدون تصمیم بمانم و معطل شوم
وی در ادامه تاکید کرد: من فردی نیستم که بدون تصمیم بمانم و معطل شوم. شما برای من تصمیمسازی کنید تا من تصمیمگیری کنم. هرگز وارد جزئیات نمیخواهم بشوم. من فقط میخواهم برای شما تسهیل کنم؛ اینکه این کار را بکنید یا آن کار را نکنید، یا از من اجازه بگیرید، هرگز چنین نخواهد بود. ما باید با دقت، شناخت و علاقه حرکت کنیم. البته عزت خودمان را داریم، استقلال خودمان را داریم، نگاه خودمان را داریم و دوستان خودمان را نیز به خوبی میشناسیم.