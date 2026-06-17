صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قالیباف: باید مردم را از زیر فشار اقتصادی دربیاوریم

رابطه ایران با چین رابطه یک مشتری یا همتای تجاری نیست بلکه به معنای واقعی کلمه باید شریک باشیم.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۸۳
| |
1954 بازدید

قالیباف: باید مردم را از زیر فشار اقتصادی دربیاوریم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف، نماینده ویژه ایران در امور چین، امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) در نشست همفکری با اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد: امروز باید سنگر را از بچه‌های پای لانچر تحویل بگیریم، بایستیم و این مردم را از زیر فشار اقتصادی دربیاوریم. بایستیم زندگی مردم را بسازیم.

ما واقعا با چین یک شریک به تمام معنا هستیم

وی در ادامه اظهار کرد: نمی‌خواهم بگویم بریز و بپاش انجام دهیم؛ بلکه یک زندگی راحت و رفاهی برای مردم فراهم کنیم. مملکت خود را بسازیم. با قدرت بسازیم. در همه بخش‌ها بسازیم. حتما چین برای ما منحصر‌به‌فرد است. این ما هستیم که باید چین باور کند- باور هم خواهد کرد- که ما صرفا یک مشتری یا همتای تجاری نیستیم، بلکه ما واقعا با چین یک شریک به تمام معنا هستیم.

آمده‌ام و دست استمداد دارم

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت توسعه روابط با چین و ضرورت تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی مردم، گفت: اهمیت این جلسه برای من همین بس که در نخستین فرصتی که از شرایط جنگی و اولویت‌های ناشی از آن پیدا کردم، کمتر از ۴۸ ساعت بعد از دوستان خواستم این نشست برگزار شود. من به دعوت نیامدم، بلکه به درخواست آمدم و با افتخار هم آمدم. گفتم فرصتی باشد که با عزیزانمان صحبت کنم. امروز آمده‌ام و دست استمداد دارم. شما من را می‌شناسید؛ من اگر کسی نیاید منتظر نمی‌مانم.

باید کار‌ها را با عزت، اما بدون تنش و با منطق پیش ببریم

قالیباف با بیان اینکه ما نیازمند بلوک‌هایی هستیم افزود: من روشن می‌گویم؛ این بلوک‌ها حتماً باید شکل بگیرند و به نوعی اکنون نیز شکل گرفته‌اند. هر بلوکی که شکل بگیرد، دو کشور قطعی در آن حضور خواهند داشت که بدون تردید چین و ایران هستند. من در این مسیر با قدرت حرکت می‌کنم؛ در همه ابعاد آن، در حوزه فناوری، در حوزه اقتصادی و در حوزه سیاسی. ما باید این کار‌ها را با عزت، اما بدون تنش و با منطق پیش ببریم.

تقاضا دارم برای من تصمیم‌سازی شود تا بتوانم تصمیم درست بگیرم

نماینده ویژه ایران در امور چین با تأکید بر نقش نخبگان و کارشناسان در تصمیم‌سازی‌ها گفت: این فرصت در دست من و شماست. من با همه وجودم می‌خواهم شما و همه آن ۳۱ میلیون نفری که در پویش جانفدا ثبت‌نام کردند و قطعا افراد صاحب نظر بین آنها بسیار زیاد است تقاضا کنم که بیایند و برای من تصمیم‌سازی کنند تا بتوانم تصمیم درست بگیرم.

فردی نیستم که بدون تصمیم بمانم و معطل شوم

وی در ادامه تاکید کرد: من فردی نیستم که بدون تصمیم بمانم و معطل شوم. شما برای من تصمیم‌سازی کنید تا من تصمیم‌گیری کنم. هرگز وارد جزئیات نمی‌خواهم بشوم. من فقط می‌خواهم برای شما تسهیل کنم؛ اینکه این کار را بکنید یا آن کار را نکنید، یا از من اجازه بگیرید، هرگز چنین نخواهد بود. ما باید با دقت، شناخت و علاقه حرکت کنیم. البته عزت خودمان را داریم، استقلال خودمان را داریم، نگاه خودمان را داریم و دوستان خودمان را نیز به خوبی می‌شناسیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف چین شریک ائتلاف منطقه ای
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات نخستین نشست اقتصادی قالیباف در مسئولیت تازه
نشست قالیباف با اتاق بازرگانی درباره همکاری با چین
پکن: توافق ایران و آمریکا تازه آغاز راه است
رهبرچین:منیّتِ خود را رها می‌کنم تا مردم ناامید نشوند
جام جهانی 2026 و درخشش یی‌وو
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
آخرین اخبار
تعویض توخل برای ثبت گل شماره ۲۸۰۰ جام جهانی؛ مهاجم انگلستان تاریخ‌ساز شد
خلاصه بازی انگلیس 4 - کرواسی 2
برد انگلستان با درخشش شاهزاده هری در شب فوتبال ناب/ شب تلخ کرواسی پس از ۸ سال
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش خیابانی و عزیزی از ناراحتی اعضای تیم ملی از انتقادات‌شان
تقابل «فودبال ایران» و «فوتبال جهان» در ذهن قلعه‌نویی؛ بهترین بازی جام جهانی توسط بهترین نسل تاریخ!
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!
دریای سرخ می‌توانست قبرستان کشتی‌های دشمن باشد/دکترین جدید دشمن ایمان‌زدایی از نسل جوان ایران است/زبان نسل جدید را باید یاد بگیریم
اندیشکده‌های دیگران چگونه تصویر ایران را می‌سازند؟/قدرت سخت بدون ترجمه فرهنگی ناتمام است
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
رکورد گل نزنی رونالدو شکست!
خانه‌های خورشیدی؛ از راه‌حل تا رویای حل بحران/ پشت‌بام‌ها را جدی بگیرید!
رحمان رضایی: صعود ما از گروه تاریخی خواهد بود
شیوه خبرساز دست دادن ترامپ با مکرون
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۱ نظر)
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۱۶۱ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۵۷ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۷۹ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۷۲ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005mwZ
tabnak.ir/005mwZ