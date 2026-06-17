آمار جدید از ماینرهای غیرمجاز در شهرک صنعتی شمش آباد
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: با توجه به شروع فصل گرما و ناترازی برقی که وجود دارد و نیاز است به شکلهای مختلف پایداری شبکه حفظ شود، رصدی که انجام شده و اطلاعاتی که در مرکز پایش دریافت کردیم نشان داد در یکی از مراکز صنعتی مصرف غیرمجازی وجود دارد.
محمودی افزود: با مراجعه همکاران ما به اتفاق سیستمهای انتظامی و امنیتی، شاهد تعداد قابل توجهی ماینر در شهرک صنعتی شمسآباد در منطقه کهریزک بودیم. این ماینرها به تعداد ۶۹ دستگاه در محل حضور داشتند و همچنین تعداد قابل توجهی کیت مربوط به ماینرهای در حال تعمیر نیز در آنجا وجود داشت.
وی ادامه داد: در واقع یک مزرعه بزرگ رمز ارز در این محل فعال بود که میزان مصرف برق آن به حدود ۴۰۰ کیلووات بالغ میشد. این میزان مصرف به دلیل استفاده ۲۴ ساعته از برق، معادل مصرف برق حدود ۲۰۰۰ خانوار در استان تهران بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران به باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد: این میزان مصرف برق با شناسایی انجام شده از مسیر شبکه خارج شد و در حال حاضر مراحل پیگیری آن در حال انجام است.