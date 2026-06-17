صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضرورتی انکارناپذیر

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با اعلام اینکه عملیات بازسازی و نوسازی نیروگاه بخار این مجتمع با شتاب در حال انجام است، گفت: به‌زودی واحدهای تولیدی بندر امام عملیاتی می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۷۴
| |
151 بازدید

واحدهای تولیدی پتروشیمی بندر امام به‌زودی عملیاتی می‌شوند

به گزارش تابناک به نقل از پتروشیمی بندر امام، سپهدار انصاری‌نیک در همایش «مدیریت دولتی ایران امروز؛ چالش‌ها و تدبیرها» با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی و شهدای صنعت، به آسیب‌های واردشده به مجتمع پتروشیمی بندر امام در جریان جنگ اخیر اشاره و بیان کرد: عملیات بازسازی و نوسازی نیروگاه بخار این مجتمع با سرعت در حال انجام است و به‌زودی واحدهای تولیدی این مجتمع به چرخه تولید بازمی‌گردند.

وی با تأکید بر جایگاه اقتصادی پتروشیمی بندر امام تصریح کرد: این مجتمع در سال ۱۴۰۴ با تولید حدود ۵ میلیون تن محصول پتروشیمی و ثبت حدود یک‌میلیارد دلار صادرات، یکی از بازیگران مهم اقتصاد کشور بوده و امیدواریم با عبور از شرایط کنونی، در سال جدید نیز نقشی مؤثر در تولید و صادرات ملی ایفا کند. 

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام افزود: براساس نظریه‌های نهادگرایی، کیفیت و کارکرد نهادها نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل قراردادها، بهبود زنجیره تأمین و درنهایت توسعه صنعتی کشور دارند. 

لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی

انصاری‌نیک با اشاره به ارتباط گسترده صنعت پتروشیمی با دستگاه‌های مختلف حاکمیتی ادامه داد: وزارتخانه‌های نفت، صمت و اقتصاد، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بنادر و مناطق ویژه اقتصادی هریک به‌طور مستقیم بر عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی اثرگذارند و هرگونه ناهماهنگی یا تداخل در وظایف این نهادها می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی را به تولید تحمیل کند. 

وی تعدد و تداخل وظایف دستگاه‌ها، تغییرات مکرر مقررات، نبود زیرساخت‌های مناسب اطلاع‌رسانی و هم‌زمانی سیاست‌گذاری و تصدی‌گری را نمونه‌هایی از نارسایی نهادی دانست و تصریح کرد: این عوامل سبب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت و افت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت می‌شوند. 

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با اشاره به تعارض میان رویکردهای «عقلانیت ابزاری» و «عقلانیت ارزشی» در ساختار حکمرانی کشور، گفت: در بسیاری از موارد، نهادها به دلیل تحمیل مأموریت‌های متعدد و گاه متناقض، از کارکرد اصلی خود فاصله می‌گیرند و دچار نوعی خلأ کارکردی می‌شوند. 

ضرورت تغییر برخی الگوهای حکمرانی 

انصاری‌نیک با بیان اینکه برخی سیاست‌های توزیعی در سال‌های گذشته سبب تغییر اولویت نهادهای توسعه‌گرا شده، بیان کرد: تمرکز بیش‌ازحد بر تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها، بخشی از ظرفیت راهبردی نهادهای اقتصادی کشور را از موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت دور کرده است. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضرورتی انکارناپذیر است، اما سیاست‌های توزیعی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مانع سرمایه‌گذاری مولد و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور نشوند. 

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام بر راهکارهایی از جمله ارزیابی مستمر کارایی نهادهای مؤثر بر توسعه صنعتی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری، بهره‌گیری از ارزیابی‌های مستقل، الگوبرداری از تجارب موفق کشورهای صنعتی و تشکیل سازوکارهای مؤثر برای هماهنگی بین نهادهای اقتصادی تأکید کرد.

انصاری‌نیک با اشاره به لزوم تغییر برخی الگوهای حکمرانی برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار گفت: بهره‌گیری از مزیت‌های ملی همچون نفت، گاز، معادن، سواحل و کریدورهای ترانزیتی، در کنار تقویت کارکرد نهادها، استانداردسازی فرایندهای حکمرانی و توسعه فرهنگ بهره‌وری، می‌تواند زمینه‌ساز جهش صنعتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور باشد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
شرکت پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام سپهدار انصاری‌نیک جنگ تحمیلی بازسازی و نوسازی تاسیسات صنعت پتروشیمی
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
آخرین اخبار
تعویض توخل برای ثبت گل شماره ۲۸۰۰ جام جهانی؛ مهاجم انگلستان تاریخ‌ساز شد
خلاصه بازی انگلیس 4 - کرواسی 2
برد انگلستان با درخشش شاهزاده هری در شب فوتبال ناب/ شب تلخ کرواسی پس از ۸ سال
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش خیابانی و عزیزی از ناراحتی اعضای تیم ملی از انتقادات‌شان
تقابل «فودبال ایران» و «فوتبال جهان» در ذهن قلعه‌نویی؛ بهترین بازی جام جهانی توسط بهترین نسل تاریخ!
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!
دریای سرخ می‌توانست قبرستان کشتی‌های دشمن باشد/دکترین جدید دشمن ایمان‌زدایی از نسل جوان ایران است/زبان نسل جدید را باید یاد بگیریم
اندیشکده‌های دیگران چگونه تصویر ایران را می‌سازند؟/قدرت سخت بدون ترجمه فرهنگی ناتمام است
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
رکورد گل نزنی رونالدو شکست!
خانه‌های خورشیدی؛ از راه‌حل تا رویای حل بحران/ پشت‌بام‌ها را جدی بگیرید!
رحمان رضایی: صعود ما از گروه تاریخی خواهد بود
شیوه خبرساز دست دادن ترامپ با مکرون
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۱ نظر)
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۱۶۱ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۵۷ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۷۹ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۷۲ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005mwQ
tabnak.ir/005mwQ