منشأ قاچاق سوخت در کرمانشاه کجاست؟
به گزارش تابناک به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه، پیمان بهرامی در نخستین نشست کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایههای ملی و مقابله مؤثر با قاچاق فرآوردههای نفتی، گفت: بهمنظور پیشگیری از قاچاق سوخت، مجموعهای از اقدامهای نظارتی و کنترلی در سطح استان در حال اجراست که از مهمترین آنها میتوان به تشکیل گشتهای مشترک میان دستگاههای اجرایی و نظارتی ذیربط اشاره کرد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه، افزود: بهمنظور راستیآزمایی فعالیت واحدهای تولیدی و مصرفکنندگان عمده سوخت و جلوگیری از انحراف در مصرف فرآوردههای نفتی، گشتهای مشترک با مشارکت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، اطلاعات سپاه، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط در سطح استان فعال خواهند شد.
بهرامی همچنین بر ضرورت استقرار و اجرای کامل سامانه سمپق (سامانه مدیریت پروندههای قاچاق) بهوسیله دستگاههای کاشف استان تأکید و تصریح کرد: تمامی فرآوردههای نفتی کشفشده باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از کشف و با دستور مقام قضایی، برای تخلیه و نگهداری به انبار نفت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تحویل شوند.
وی در پایان، هماهنگی، همافزایی و اقدام مشترک دستگاههای مسئول را از عوامل مهم کاهش تخلفات و مقابله مؤثر با قاچاق سوخت دانست و گفت: این موضوع با جدیت ازسوی کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت استان پیگیری میشود.