خبر خوش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی از آغاز پرداخت حقوق خردادماه بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر خبر داد و اعلام کرد در این مرحله ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمریها اختصاص یافته است.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۷۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سازمان تأمین اجتماعی از آغاز پرداخت حقوق خردادماه بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر خبر داد و اعلام کرد در این مرحله ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمریها اختصاص یافته است.
حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ محاسبه و تمامی افزایشهای مصوب سالانه و همچنین مرحله نهایی متناسبسازی در آن اعمال شده است.
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