خبر خوش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی از آغاز پرداخت حقوق خردادماه بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر خبر داد و اعلام کرد در این مرحله ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری‌ها اختصاص یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سازمان تأمین اجتماعی از آغاز پرداخت حقوق خردادماه بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر خبر داد و اعلام کرد در این مرحله ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری‌ها اختصاص یافته است.

حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ محاسبه و تمامی افزایش‌های مصوب سالانه و همچنین مرحله نهایی متناسب‌سازی در آن اعمال شده است.