به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، وزیر دارایی بزالل اسموتریچ بر ادامه تجاوزگری و اشغالگری اسرائیل در لبنان تاکید کرد.

اظهارات اسموتریچ در حالی بیان شده که یکی از بند‌های تفاهم‌نامه حاصل شده بین ایران و آمریکا، توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله تجاوزات نظامی اسرائیل به لبنان است.

این موضوع را معاون رئیس‌جمهور آمریکا جی‌دی ونس هم اذعان کرد و او بامداد امروز چهارشنبه گفت که تفاهم با ایران، یک توافق صلح منطقه‌ای است که در صورت رعایت کامل آن، غرب آسیا دگرگون می‌شود.

حتی دونالد ترامپ هم روز گذشته در نشست گروه هفت در فرانسه گفته بود: «اسرائیل مدت زیادی است با حزب‌الله می‌جنگد و افراد زیادی کشته می‌شوند و لازم نیست هر بار که دنبال یک نفر هستید، یک آپارتمان را خراب کنید؛ چون افراد زیادی در آن ساختمان‌ها هستند و همه‌شان حزب‌الله نیستند».

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، اما در واکنش به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، بر ادامه تجاوز و اشغال خاک لبنان تأکید کرد.

به ادعای او، اسرائیل تسلیم خواسته‌ها و فشار‌های خارجی نخواهد شد و بدون دادن هیچ امتیازی به عملیات نظامی خود در لبنان ادامه خواهد داد.

اسموتریچ با اشاره به امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا در روز جمعه گفت: «هیچ عقب‌نشینی (از لبنان) در کار نخواهد بود؛ نه در روز جمعه و نه پس از آن.»

به ادعای این وزیر ارشد کابینه بنیامین نتانیاهو، اسرائیل حضور نظامی خود را در لبنان گسترش خواهد داد.

به ادعای وی، نیرو‌های اسرائیلی برای مدتی طولانی در عمق «هشت، ۹ یا ۱۰ کیلومتری» جنوب لبنان خواهند ماند و دستور به واحد‌ها ادامه «رفع هرگونه تهدید» است.