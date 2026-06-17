پایان فاز نخست میدان نفتی آذر در ایلام
معاون اجرایی رئیسجمهوری از طرح توسعه میدان نفتی آذر واقع در استان ایلام بازدید کرد.
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به گزارش تابناک، محمدجعفر قائمپناه امروز در جریان سفر ۲ روزه خود به استان ایلام از طرح توسعه میدان نفتی آذر یک بازدید کرد.
این میدان نفتی دارای ظرفیت اسمی تولید سالانه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است و اکنون با ظرفیت حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در حال تولید است. بیش از هزار و ۲۰۰ نفر نیز بهصورت مستقیم در این واحد مشغول به کار هستند.
سرمایهگذاری انجامشده برای احداث این پروژه بالغ بر یکمیلیارد و ۲۵۸ میلیون یورو است و اجرای آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و اکنون و با همت دولت چهاردهم، فاز نخست آن بهصورت ۱۰۰ درصدی به اتمام رسیده و توسعه فاز دوم آن نیز در حال انجام است.
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