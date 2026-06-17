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اتمام فاز سوم بازسازی کمپ تیم‌های ملی

خانه کشتی شهید ابراهیم هادی دوباره میزبان آینده‌سازان کشتی ایران شد
کد خبر: ۱۳۷۹۷۶۰
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875 بازدید
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۲
اتمام فاز سوم بازسازی کمپ تیم‌های ملی

به گزارش تابناک به نقل از صفحه رسمی فدراسیون کشتی؛ بازسازی کمپ تیم‌های ملی کشتی که در پی حملات تجاوزکارانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دچار آسیب‌های گسترده شده بود، به طور کامل به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در آخرین مرحله از این پروژه، خانه کشتی شهید ابراهیم هادی، محل تمرین و اسکان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رده‌های پایه، بازسازی و آماده بهره‌برداری شد و هم‌اکنون اردوهای تیم‌های ملی در این مجموعه در حال برگزاری است.

کمپ تیم‌های ملی کشتی با وسعتی نزدیک به ۱۲ هکتار، مهم‌ترین مرکز تمرینی کشتی ایران محسوب می‌شود و بازسازی آن در چند مرحله برنامه‌ریزی شده است. در فاز نخست، رستوران کمپ به طور کامل بازسازی و به بهره‌برداری رسید و در فاز دوم نیز خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده با امکاناتی نو و به‌روز بازسازی شد.

در فاز سوم، خانه کشتی شهید ابراهیم هادی، محل تمرین و اسکان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رده‌های پایه، طی حدود ۸۰ روز به طور کامل بازسازی و نوسازی شد.

اکنون و با پایان عملیات بازسازی این مجموعه، تیم‌های ملی نوجوانان آزاد و فرنگی و جوانان فرنگی اردوهای آماده‌سازی خود را در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی و کمپ تیم‌های ملی کشتی برگزار می‌کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
2
پاسخ
ماشالله، چقدر سریع!
سید محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
3
پاسخ
نمونه بارز مدیریت جهادی
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