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نزاع بر سر یک دختر به جنایت ختم شد

در پی گزارش یک درگیری منجر به فوت در محله ابوذر، مأموران پلیس با حضور در محل حادثه، متهم پرونده را شناسایی و دستگیر کردند.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۵۹
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4644 بازدید
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۱۳
نزاع بر سر یک دختر به جنایت ختم شد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ ساعت ۲ بامداد امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، گزارش یک درگیری مرگبار در محله ابوذر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد. با دریافت این گزارش، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه قاضی سالار صنعتگر، بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای جنایی تهران، راهی محل حادثه شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد مرد جوانی بر اثر اصابت چاقو خود را از دست داده است. تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که این جنایت بر سر علاقه مشترک قاتل و مقتول به یک دختر جوان رخ داده و عامل قتل نیز در صحنه حضور دارد.

در ادامه، کارآگاهان اداره دهم موفق شدند متهم را در محل دستگیر کنند. وی در تحقیقات اولیه درباره انگیزه خود گفت: «مدتی بود که به یک دختر جوان علاقه‌مند شده بودم بعد فهمیدم مقتول نیز به همان دختر علاقه دارد. پیش از این چند بار بر سر این موضوع با یکدیگر اختلاف و مشاجره داشتیم. ساعاتی قبل برای دیدن آن دختر به مقابل خانه‌اش رفتم که مقتول را نیز آنجا دیدم. میان ما مشاجره درگرفت و درگیری بالا گرفت. در جریان درگیری با چاقو ضربه‌ای به او زدم. پس از آنکه متوجه شدم جانش را از دست داده است، با پلیس تماس گرفتم.»

پس از پایان تحقیقات اولیه، جسد مقتول برای انجام معاینات تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد. همچنین متهم برای انجام بازجویی‌های تکمیلی و روشن شدن ابعاد پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. تحقیقات در این خصوص ادامه دارد

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نزاع جنایت مقتول قتل دختر چاقو قاتل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
3
85
پاسخ
چرا به خاطر یه دختر به جون هم میفتید
طرف براش فرقی نداره شما زنده باشید یا بمیرید
میره پی یکی دیگه
بیدار شید
برید پی کار ، ورزش ، سلامتی ، خودتون رو ارتقا بدید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
مطمئنید فرقی نداره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
66
پاسخ
آقایان توجه کنند وقتی به یک دختر علاقه‌مند می‌شوند معنایش این نیست که او هم به شما علاقه‌مند شده است.
ناشناس
|
France
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
53
پاسخ
نفر اول که مرده است .‌نفر دوم هم به احتمال بسیار قوی اعدام خواهد شد . دختر هم چند ماه بعد با پسری دیگر ازدواج خواهد کرد . این نتیجه بی فکری و اقدامی غیر عاقلانه است . اگر عاقل بودید دست کم‌نظر آن دختر رادجویا می،شدید . یا یکی از،شما را انتخاب می کرد و یا اینکه می گفت هر دو پی کار خود بروید .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
اینجا فرانسه نیست که دوست عزیز.
ایران، تهران، محله ابوذر
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
40
پاسخ
طبق معمول آن جوان به قتل رسیده این یکی هم قصاص می شود و آن دختر به ریش هر دو می خندد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
18
پاسخ
الان دنیا به آخر رسیده بود برات هم خودت رو بیچاره کردی هم پدر و مادر طرف رو داغدار کردی ،چاقو رو چرا داری بدون اون یا می‌زدی یا کتک میخوردی تموم میشد
بهزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
33
پاسخ
هر کی پولدارتر باشه دختر خانم ایشون رو انتخاب میکنه. بجای چاقو کشی پول جمع کنید خوب.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
23
پاسخ
چیزی که زیاده دختر دم بدبخته چرا چند نفر بدبخت کردی...قحطه زوجین هست مگه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
30
پاسخ
از قدیم گفتند دنبای سه چیز ندوید !
1- اتوبوس
2- مترو
3- دختر
چون چند دقیقه بعد یکی دیگه گیرت میاد!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
احسنت
از جوابت خوشم اومد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
مترو اتوبوس دختر
چه قیاس جالبی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
21
پاسخ
خوشا به حال کسانی که در جوانی عاقلند. دنبال کسی باشید که شما رو واقعا دوست داره نه کسی که شما یه طرفه دوستش دارید. در غیر اینصورت تا آخر عمر پشیمانی و غصه بیحاصل
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