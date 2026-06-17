نزاع بر سر یک دختر به جنایت ختم شد
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ ساعت ۲ بامداد امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه، گزارش یک درگیری مرگبار در محله ابوذر به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام شد. با دریافت این گزارش، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه قاضی سالار صنعتگر، بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای جنایی تهران، راهی محل حادثه شدند.
بررسیهای اولیه نشان داد مرد جوانی بر اثر اصابت چاقو خود را از دست داده است. تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که این جنایت بر سر علاقه مشترک قاتل و مقتول به یک دختر جوان رخ داده و عامل قتل نیز در صحنه حضور دارد.
در ادامه، کارآگاهان اداره دهم موفق شدند متهم را در محل دستگیر کنند. وی در تحقیقات اولیه درباره انگیزه خود گفت: «مدتی بود که به یک دختر جوان علاقهمند شده بودم بعد فهمیدم مقتول نیز به همان دختر علاقه دارد. پیش از این چند بار بر سر این موضوع با یکدیگر اختلاف و مشاجره داشتیم. ساعاتی قبل برای دیدن آن دختر به مقابل خانهاش رفتم که مقتول را نیز آنجا دیدم. میان ما مشاجره درگرفت و درگیری بالا گرفت. در جریان درگیری با چاقو ضربهای به او زدم. پس از آنکه متوجه شدم جانش را از دست داده است، با پلیس تماس گرفتم.»
پس از پایان تحقیقات اولیه، جسد مقتول برای انجام معاینات تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد. همچنین متهم برای انجام بازجوییهای تکمیلی و روشن شدن ابعاد پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. تحقیقات در این خصوص ادامه دارد
طرف براش فرقی نداره شما زنده باشید یا بمیرید
میره پی یکی دیگه
بیدار شید
برید پی کار ، ورزش ، سلامتی ، خودتون رو ارتقا بدید
ایران، تهران، محله ابوذر
1- اتوبوس
2- مترو
3- دختر
چون چند دقیقه بعد یکی دیگه گیرت میاد!!!!
از جوابت خوشم اومد
چه قیاس جالبی