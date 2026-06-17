واحد، یکی از سبک‌های سینه‌زنی است که به‌عنوان میراثی از عزاداری سنتی و قدیمی به امروز رسیده و پیش از آن‌که میاندار هیات، نوای مظلوم را بخوند، توسط مداح هیات خوانده می‌شود. بعد از واحد بود که نوای مظلوم خوانده می‌شد و بعد از سینه‌زنی سنگین (واحد نوس) با شعر «بر مشامم می‌رسد هر لحظه بوی کربلا»، میاندار هیات، دودمه را می‌خواند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محرم ۱۴۰۰ که حاج‌محمدرضا طاهری یک سینه‌زنی واحد را در شب اول خواند، عده‌ای فکر کردند این‌نوحه مربوط به آن‌سال است و برای اولین‌بار خوانده می‌شود. اما این‌نوحه پیش از آن‌که در حسینیه چهارده معصوم (ع) خوانده شود، پیش‌تر در شب اول محرم ۱۳۸۸ در حسینیه پیروان حضرت مهدی (عج) نزدیک میدان خراسان خوانده شده و سینه‌زن‌ها با آن سینه زده بودند.

واحد، یکی از سبک‌های سینه‌زنی است که به‌عنوان میراثی از عزاداری سنتی و قدیمی به امروز رسیده و پیش از آن‌که میاندار هیات، نوای مظلوم را بخوند، توسط مداح هیات خوانده می‌شود. بعد از واحد بود که نوای مظلوم خوانده می‌شد و بعد از سینه‌زنی سنگین (واحد نوس) با شعر «بر مشامم می‌رسد هر لحظه بوی کربلا»، میاندار هیات، دودمه را می‌خواند.

«شب درد و غم آمد بهار ماتم آمد» هم یکی از واحدهای حاج محمدرضا طاهری بود که با ملودی و سبکی شبیه نوحه‌های قدیمی تنظیم شد و شب اول محرم سال ۱۳۸۸ خوانده شد.

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تا به حال این‌نوحه‌ها در قالب پرونده نوحه‌های قدیمی منتشر شده‌اند:

* «نوحه‌های قدیمی: چشمان ماه و خورشید و کوکب/محو جمال طفلان زینب»

* «نوحه‌های قدیمی: خاک گرم کربلا لاله‌گون گردید/نوگل باغ حسن غرق خون گردید»

* «نوحه‌های قدیمی: زینبم جان اوستی یم جانانی گوزلر گوزلریم/مرثیه‌ای از نوارکاست «زینب زینب»»

* «نوحه‌های قدیمی: می‌روی می‌بری جانم از پیکرم/کمی آهسته‌تر هستی مادرم»

* «نوحه‌های قدیمی: شد علمدار کاروان یکَه بانوی قهرمان»

* «نوحه‌های قدیمی: یا اخا دستی برون از خاک کن/اشک چشم زینب‌ات را پاک کن»

* «نوحه‌های قدیمی: ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو/حسینیه پنبه‌چی، سال ۱۳۷۸»

* «نوحه‌های قدیمی: اگرچه بدترینِ بندگانْ نزد خدایم/سال ۱۳۸۲»

* «نوحه‌های قدیمی: فاطمه‌ام دختر خیرالبشر، در ره مولا شده‌ام بی‌پسر»

* «نوحه‌های قدیمی: به شب روضه سوگند، به همین موج بیرق/که بُوَد این شعارم علی حقُ و مع‌الحق»

* «نوحه‌های قدیمی: خسته از بیدادم امدادم بده، کوه دردم اذن فریادم بده!/فاطمیه ۱۳۸۵»

* «نوحه‌های قدیمی: یا حیدر دلخونم از غم‌های تو/فاطمیه ۱۳۸۵»

* «نوحه‌های قدیمی: ظالمانه مرغ حق را از میان لانه بردند»

* «نوحه‌های قدیمی: شده عالم بالا حسینیه زهرا»

در ادامه نوحه «شب درد و غم آمد، بهار ماتم آمد» حاج محمدرضا طاهری را می‌شنویم: