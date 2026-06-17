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رونالدو: همه‌چیز را برای پرتغال فدا می‌کنیم

هر بار که این پیراهن را می‌پوشیم، همان غرور، همان شور و همان حس مسئولیت‌پذیری روز اول را احساس می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۵۵
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رونالدو: همه‌چیز را برای پرتغال فدا می‌کنیم

به گزارش تابناک؛ تیم ملی پرتغال از امشب رسما وارد جام جهانی می‌شود و هواداران فوتبال این شانس را دارند که بعد از درخشش مسی مقابل الجزایر، شاهد حضور رونالدو و برادرانش در پرتغال باشند. در آستانه این بازی حساس، CR7 در صفحه‌اش پیام اتحادی خطاب به هواداران و مردم کشورش نوشت.

هر بار که این پیراهن را می‌پوشیم، همان غرور، همان شور و همان حس مسئولیت‌پذیری روز اول را احساس می‌کنیم.

فردا فصل جدیدی آغاز می‌شود. ما برای رسیدن به این لحظه سخت تلاش کرده‌ایم و اکنون زمان آن رسیده است که همه‌چیز را برای کشورمان فدا کنیم.

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