بازداشت مسئول اطلاعرسانی داعش در ترکیه
ترکیه از بازداشت مسئول اطلاع رسانی داعش خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۵۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ خبرگزاری آناتولی ترکیه خبر داد اطلاعات ترکیه اعلام کرده عملیات ویژهای را علیه زیرساخت داعش در منطقه خراسان انجام داد که منجر به بازداشت علی احمد کازانچی ملقب به ابوعبیده ابوابراهیم شد.
وی مسئولیت اداره اطلاع رسانی داعش را برعهده داشت.
پیش از این، اطلاعات ترکیه از انهدام یک شبکه کلاهبرداری سازمانیافته خبر داده بود که برای انجام عملیات کلاهبرداری خود به کارتهای اعتباری به عنوان وسیله اصلی متکی بود و هزاران شهروند را از طریق ابزارهای دیجیتال هدف قرار میداد.
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