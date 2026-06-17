رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید منصوب شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدصادق معتمدیان، استاندار و رئیس شورای تأمین استان تهران، با دریافت حکمی از سوی محمدرضا عارف، رسماً بهعنوان «رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران» منصوب شد.
در حکم محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، خطاب به محمدصادق معتمدیان آمده است:
نظر به تعهد، شایستگی، روحیه جهادی و سوابق ارزنده جنابعالی در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و انقلابی، به موجب این حکم بهعنوان رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران منصوب میشوید.
در ادامه این حکم، بر اهمیت و ابعاد گسترده این مراسم تأکید شده و آمده است: برگزاری شایسته این رویداد جریانساز و موجآفرین، مستلزم بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای مردمی، همافزایی نخبگانی، شبکهسازی مؤثر و میدانداری عمومی نیروهای مؤمن و انقلابی است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین از استاندار تهران خواسته است تا با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب سیاستهای ابلاغی ستاد، نسبت به راهبری، سازماندهی و ارتقای مأموریتهای محوله با رویکردی تحولآفرین و آیندهنگر اهتمام ویژهای داشته باشد.
در بخش پایانی این حکم تصریح شده است: شایسته است با الهام از مکتب شهیدان و در راستای تبیین گفتمان مقاومت، عزت ملی و تمدن اسلامی، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و انعکاس شایسته پیام قائد شهید در سطوح ملی و بینالمللی و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم شود.