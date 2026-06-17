آزادی ۱۲ زندانی قزلحصار کرج همزمان با آغاز محرم
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ الهکرم عزیزی روز چهارشنبه اظهار کرد: در چارچوب سیاستهای تحولی قوه قضاییه در صیانت از حقوق زندانیان، تعدادی از معاونان دادستان و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب شهرهای قدس، ملارد، شهریار، بهارستان و کیفری یک تهران با حضور در مجتمع ندامتگاهی قزلحصار، درخواستهای قضایی زندانیان را مورد بررسی قرار دادند.
وی افزود: در بازدید میدانی، پرونده زندانیان واجد شرایط برای بهرهمندی از ارفاقات قانونی از جمله مرخصی، آزادی مشروط، پابند الکترونیکی، تعلیق مجازات و رأی باز بررسی و دستورات لازم برای تسریع در روند رسیدگی به پروندهها صادر شد.
عزیزی بیان کرد: در بررسیهای انجامشده، ۱۲ نفر از زندانیان با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۰ آییننامه سازمان زندانها آزاد شده و ۱۶ نفر دیگر نیز از نهادهای ارفاقی بهرهمند شدند.
مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار با تأکید بر استمرار این بازدیدها گفت: حضور میدانی مسوولان قضایی در ندامتگاهها، نقش مؤثری در تسریع رسیدگی به پروندهها، کاهش جمعیت کیفری و تقویت رویکرد اصلاحی و تربیتی دارد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت ندامتگاهی قزلحصار با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، حمایت از زندانیان واجد شرایط را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.