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آزادی ۱۲ زندانی قزلحصار کرج همزمان با آغاز محرم

مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار مستقر در کرج از آزادی ۱۲ زندانی با استفاده از ماده ۲۰۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها همزمان با آغاز ایام سوگواری ماه محرم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۵۰
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آزادی ۱۲ زندانی قزلحصار کرج همزمان با آغاز محرم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ اله‌کرم عزیزی روز چهارشنبه اظهار کرد: در چارچوب سیاست‌های تحولی قوه قضاییه در صیانت از حقوق زندانیان، تعدادی از معاونان دادستان و قضات دادسرا‌های عمومی و انقلاب شهر‌های قدس، ملارد، شهریار، بهارستان و کیفری یک تهران با حضور در مجتمع ندامتگاهی قزلحصار، درخواست‌های قضایی زندانیان را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بازدید میدانی، پرونده زندانیان واجد شرایط برای بهره‌مندی از ارفاقات قانونی از جمله مرخصی، آزادی مشروط، پابند الکترونیکی، تعلیق مجازات و رأی باز بررسی و دستورات لازم برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها صادر شد.

عزیزی بیان کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، ۱۲ نفر از زندانیان با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آزاد شده و ۱۶ نفر دیگر نیز از نهاد‌های ارفاقی بهره‌مند شدند.

مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار با تأکید بر استمرار این بازدید‌ها گفت: حضور میدانی مسوولان قضایی در ندامتگاه‌ها، نقش مؤثری در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش جمعیت کیفری و تقویت رویکرد اصلاحی و تربیتی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت ندامتگاهی قزلحصار با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، حمایت از زندانیان واجد شرایط را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

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