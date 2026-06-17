تابناک گزارش میدهد؛
وعده ۷ هفتهای دولت برای تحویل کلید به مستاجران / شرایط دریافت مسکن حمایتی چیست؟
جدول زمانبندی میگوید ۷ هفته، اما تجربهی مردم میگوید صبر ایوب! اما وزارت راه و شهرسازی در حالی از فرآیند ۵۰ روزه برای تحویل خانه صحبت میکند که استعلامهای "فرم ج" و دهکبندی درآمدی همیشه سد راه متقاضیان بودهاست و حالا چشم هزاران زوج در البرز و خراسان جنوبی به عقربههای ساعتی است که دولت کوک کرده است.
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وعده ۷ هفتهای از ثبتنام تا تحویل کلید؛ خوشبینانهترین عدد منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر است؛ در حالی که پروژههای مسکن ملی با سالها تأخیر دستوپنج نرم میکنند و حالا سخن از فرآیند ۵۰ روزهای است که از فیلترهای سختگیرانه دهکبندی و استعلامات سنگین سیستمی میگذرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که تورم افسارگسیخته در بازار مسکن، رویای خانهدار شدن را برای بسیاری از زوجهای جوان به تعویق انداخته است، وزارت راه و شهرسازی با اجرای طرح «مسکن استیجاری حمایتی»، به دنبال ایجاد یک دوره گذار ۵ ساله برای دهکهای پایین درآمدی است که پس از اجرای فاز نخست، حالا نوبت به سه استان پرتقاضای البرز، گیلان و خراسان جنوبی رسیده است تا در روزهای ۲۶ و ۲۷ خردادماه، میزبان متقاضیان در سامانه جامع حمایتی است.
اما مرحله دوم طرح، آگاهانه مناطقی را هدف قرار داده که با چالش جدی اجارهبها روبرو هستند و البرز به عنوان سرریز جمعیتی تهران، گیلان با محدودیت زمین و قیمتهای صعودی و خراسان جنوبی با نیاز به تثبیت جمعیت، سه مقصد کلیدی این فاز هستند .
چه کسی صاحب خانههای البرز میشود؟
دولت هفتخوانی از شروط را وضع کرده است که عبارتند از :
- متقاضیان نباید بیش از ۵ سال از تاریخ عقد رسمی عروس و داماد گذشته باشد.
-هم متقاضی باید ۵ سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا داشته باشد و هم در ۵ سال اخیر فاقد هرگونه ملک یا زمین مسکونی باشد.
- تنها افراد واقع در دهکهای ۱ تا ۶ درآمدی (بر اساس پایگاه رفاه ایرانیان) مجاز به ثبتنام هستند.
- سابقه استفاده از تسهیلات دولتی مسکن نباید در پرونده زوجین باشد.
اما مهم ترین بخش این طرح، تخفیف در اجارهبهاست؛ به طوری که دهکهای ۱ و ۲ تنها ۳۵ درصد اجارهبهای روز را پرداخت میکنند و ۶۵ درصد یارانه دولتی را می گیرند همچنین دهکهای ۳ و ۴ فقط ۴۵ درصد اجارهبها را پرداخت می کنند و اما دهکهای ۵ و ۶ تنها ۵۵ درصد اجارهبها را می دهند که این مدل تلاش دولت برای کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارِ جوان است تا آنها بتوانند طی ۵ سال، پساندازی برای خرید یا ورود به بازار رقابتی اجاره فراهم کنند.
موضوع مهم این است که تعیین سقف ۵ سال برای استفاده از این واحدها، این سوال را ایجاد میکند که اگر پس از این مدت، شرایط اقتصادی زوجین بهبود نیافت، سرنوشت آنها چه خواهد شد؟ همچنین وزارت راه تاکید کرده که تخصیص واحد منوط به تعداد واحدهای تأمین شده است؛ لذا این ترس وجود دارد که حجم بالای متقاضیان در استانهایی مثل البرز، باعث بی انگیزگی و ناامیدی بخشی از ثبتنامکنندگان شود بنابراین متقاضیان باید توجه داشته باشند که فرآیند پالایش کاملاً سیستمی است و هرگونه نقص در مدارک یا عدم انطباق با استعلامات مالکیت، ازدواج و دهکبندی منجر به حذف خودکار از سامانه خواهد شد.
یکی از مهمترین دغدغههای متقاضیان، فاصله زمانی بین ثبتنام در سامانه تا لحظه تحویل واحد است و طبق جدول زمانبندی رسمی منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی، کل این فرآیند حدود ۷ هفته (نزدیک به دو ماه) به طول میانجامد که این زمانبندی فشرده نشاندهنده تلاش دولت برای پاسخگویی سریع به نیاز بازار است، اما مشروط به پایداری استعلامات بیندستگاهی است.
مراحل چهارگانه از درخواست تا تحویل واحد
۱. پالایش و استحقاقسنجی (۳ هفته): طولانیترین مرحله طرح، مربوط به بررسی اصالت اطلاعات است. در این بازه، استعلامات مربوط به "فرم ج"، مالکیت مسکونی و دهکبندی درآمدی از طریق سازمان برنامه و بودجه و پایگاه رفاه ایرانیان انجام میشود.
۲. اولویتبندی و اعلام نتیجه (۱ هفته): پس از تایید صلاحیت اولیه، سامانه بر اساس امتیازات (تعداد فرزند، دهک درآمدی و...) متقاضیان را رتبهبندی کرده و خروجی نهایی را به صورت شفاف اعلام میکند.
۳. ارسال دعوتنامه و معرفی به کارگزار (۱ هفته): در این مرحله، متقاضیان واجد شرایط به کارگزاران اجرایی طرح معرفی میشوند تا مقدمات بستن قرارداد فراهم شود.
۴. امور اداری، عقد قرارداد و تحویل واحد (۲ هفته): در مرحله نهایی، کارهای کاغذی و امضای قرارداد اجاره انجام شده و واحد مسکونی به زوج جوان تحویل داده میشود تا پرونده ثبتنام در بازه زمانی ۵۰ روزه بسته شود.
اگرچه جدول زمانبندی بسیار امیدوارکننده به نظر میرسد، اما این ابهام وجود دارد که آیا تمام واحدهای در نظر گرفته شده در سه استان البرز، گیلان و خراسان جنوبی هماکنون آماده تحویل هستند؟ که در صورت نیاز به بازسازی، بازه ۲ هفتهای نهایی به هیچ وجه کافی نخواهد بود. همچنین با توجه به حجم بالای متقاضیان در استانهای پرجمعیتی مثل البرز، احتمال اینکه فرآیند پالایش (۳ هفته) به دلیل سنگینی استعلامات همزمان، طولانی تر شود زیاد است .
البته از آنجا که ثبتنام مرحلهبهمرحله است، متقاضیانی که در روزهای پایانی ثبتنام میکنند باید بدانند که بازه ۷ هفتهای آنها از لحظه تایید نهایی شروع میشود، نه از امروز.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
این دولت نتونست نانوایی ها را مدیریت کند، حالا می خواهد ظرف 7 هفته کلید تحویل بده !!!!!
چرا این همه زمین خالی در کشور است را به ساخت و ساز برای ملت نمیدهید ؟؟؟؟؟؟
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