به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ در مسابقات فینال جام جهانی فیفا مردان، ۵۵ هت‌تریک به ثمر رسیده است.

تنها یک بازیکن در یک بازی جام جهانی فیفا مردان ۵گل به ثمر رسانده است؛ اولگ سالنکو از روسیه که در پیروزی ۶ بر یک تیم ملی کشورش مقابل کامرون در مرحله گروهی جام‌جهانی ۱۹۹۴ توانست ۵گل به ثمر برساند. سالنکو با زدن یک گل به سوئد، با ۶گل در کنار هریستو استویچکوف، اسطوره بلغاری، کفش طلای مسابقات را به دست آورد. بعد از آن سالنکو دیگر برای روسیه بازی نکرد و ۶گلی که در جام‌جهانی ۱۹۹۴ به ثمر رساند، تنها گل‌هایش برای تیم ملی این کشور بود.

زودترین هت‌تریک

اریش پروبست اتریشی در ژوئن ۱۹۵۴ در ۲۴دقیقه ابتدایی بازی مرحله گروهی خود با چکسلواکی هت‌تریک کرد تا تیمش در یک‌چهارم ابتدایی بازی ۴ بر صفر پیش بیفتد. ارنست استوجاسپال در دقیقه سوم گل زد و اتریش را پیش انداخت، پس از آن پروبست ۳گل دیگر در دقایق ۴، ۲۱ و ۲۴ به ثمر رساند تا سریع‌ترین هت‌تریک تاریخ جام‌جهانی مردان را رقم بزند.

تندترین هت‌تریک

اگرچه هت‌تریک اریش پروبست زودتر از بقیه به ثمر رسید، اما از نظر دقایق بین زدن ۳گل، سریع‌ترین نبود. این افتخار متعلق به لاژلو کیس مجارستانی است که در جام جهانی۱۹۸۲ مقابل السالوادور، در عرض ۷دقیقه و ۴۲ ثانیه هت‌تریک کرد؛ سریع‌ترین هت‌تریک تاریخ جام‌جهانی.

پله همچنان جوان‌ترین بازیکنی است که در جام‌جهانی هت‌تریک کرده است. او در نیمه‌نهایی جام‌جهانی۱۹۵۸ در حالی که فقط ۱۷سال و ۲۴۴روز سن داشت، ۳گل برای برزیل زد و فرانسه را شکست داد؛ تنها بازیکنی که زیر ۱۸سال هت‌تریک کرده است. تنها نوجوان دیگری که در جام‌جهانی هت‌تریک کرده، ادموند کونن آلمانی است که در ماه مه ۱۹۳۴ در سن ۱۹ سال و ۱۹۸روز، ۳گل مقابل بلژیک به ثمر رساند.

مسن‌ترین

لیونل مسی در دویستمین حضور خود برای آرژانتین، مسن‌ترین بازیکنی است که در جام‌جهانی هت‌تریک می‌کند. ۳ گل مسی به الجزایر در بازی بامداد سه‌شنبه اولین هت‌تریک او در این رقابت‌ها بود و او را با ۳۸سال و ۳۵۷ روز سن، به مسن‌ترین بازیکنی تبدیل کرد که در یک بازی ۳گل می‌زند. رکورد قبلی در اختیار کریستیانو رونالدو بود که در تساوی ۳-۳ با اسپانیا در سال ۲۰۱۸ برای پرتغال هت‌تریک کرد. پیش از رونالدو، رابی رنسنب‌رینک به مدت ۳۰ سال این رکورد را در اختیار داشت. او در جام جهانی۱۹۷۸ در سن ۳۰سال و ۳۳۵روز، هر سه گل هلند را وارد دروازه ناصر حجازی و ایران کرد.

هت‌تریک و باخت

فقط ۳بازیکن در جام‌جهانی هت‌تریک کرده‌اند و در نهایت بازنده بوده‌اند؛ ارنست ویلیموفسکی برای لهستان مقابل برزیل در سال ۱۹۳۸ (باخت ۶ بر ۵)، یوزف هوگی برای سوئیس مقابل اتریش در سال ۱۹۵۴ (باخت ۷ بر ۵) و ایگور بلانوف برای اتحاد جماهیر شوروی مقابل بلژیک در سال ۱۹۸۶ (باخت ۴ بر ۳ پس از وقت اضافه).

ویلیموفسکی در شکست ۶بر ۵ لهستان مقابل برزیل ۴گل به ثمر رساند. کیلیان امباپه هم در فینال۲۰۲۲، ۳گل در ۱۲۰ دقیقه و یک گل در ضربات پنالتی زد ولی فرانسه مقابل آرژانتین بازنده شد. تنها بازیکن دیگری که هت‌تریک کرد و در نهایت تیمش برنده نشد، کریستیانو رونالدو بود که سال ۲۰۱۸، ۳ گل مقابل اسپانیا به ثمر رساند و نتیجه ۳-۳ به پایان رسید.

بیشترین هت‌تریک

ژوست فونتن به همراه ساندور کوچیس (۱۹۵۴) و گرد مولر (۱۹۷۰) بازیکنانی هستند که در ۲بازی جداگانه جام جهانی هت‌تریک کرده‌اند.

فونتن فرانسوی ۲گل به پاراگوئه و ۴گل دیگر به آلمان‌غربی در سال ۱۹۵۸ زد. گرد مولر، مهاجم افسانه‌ای آلمان، در بازی‌های مقابل بلغارستان و پرو در جام جهانی ۱۹۷۰ مکزیک، ۲هت‌تریک متوالی به ثمر رساند، و فقط ۳روز بین این هت‌تریک‌ها فاصله بود. ساندرو کوچیس همین کار را ظرف ۴ روز برای مجارستان در سال ۱۹۵۴ کرد.

هت تریک در دو جام

تنها بازیکنی که در ۲جام‌جهانی هت‌تریک کرده، گابریل باتیستوتا، مهاجم آرژانتین است که در جام جهانی ۱۹۹۴ مقابل یونان هت‌تریک کرد و ۴سال بعد در مسابقات ۱۹۹۸ هم به جامائیکا، ۳گل زد. هر دو هت‌تریک او روز ۲۱ ژوئن به ثمر رسید، هر دو مقابل بازیکنانی که تازه به جام‌جهانی راه یافته بودند و هر دو گل نهایی برای تکمیل هت‌تریک از روی نقطه پنالتی زده شد.

هت‌تریک آسان بود

از ۵۴هت‌تریک جام جهانی، ۲۶مورد در ۸دوره ابتدایی جام جهانی به ثبت رسیده است، در حالی که ۲۸مورد بعدی در ۱۴دوره بعدی جام جهانی رخ داده است. کمی کمتر از ۱۵٪ از کل هت‌تریک‌های جام جهانی در مسابقات ۱۹۵۸ به دست آمد با ۸بار که یک رکورد برای یک دوره است.

دوره بدون هت‌تریک

تنها دوره از جام جهانی که حتی یک هت تریک هم در آن ثبت نشد، دوره ۲۰۰۶ آلمان بود.

یکشنبه موعود

یکشنبه‌ها روز مقدس هت‌تریک‌های جام جهانی است. ۲۳هت‌تریک جام جهانی در روز‌های یکشنبه به ثمر رسیده است، بیش از دو برابر بیشترین تعداد هت‌تریک در روز بعدی - شنبه (۱۱).

دوشنبه نحس

هر روز هفته شاهد یک هت‌تریک در جام جهانی بوده است، اما تنها یک هت‌تریک در تاریخ این رقابت‌ها روز دوشنبه به ثمر رسیده است؛ هت‌تریک پائولتا برای پرتغال مقابل لهستان در مرحله گروهی جام‌جهانی ۲۰۰۲.

هت‌تریک در فینال

جف هرست اولین بازیکن تاریخ جام‌جهانی بود که در فینال هت‌تریک کرد. هت‌تریک نمادین او برای انگلیس مقابل آلمان غربی در سال ۱۹۶۶ در ومبلی در آخرین دقیقه وقت اضافه قطعی شد و به سه‌شیر‌ها کمک کرد تا با نتیجه ۴بر۲ پیروز شوند؛ تنها قهرمانی انگلیس در جام جهانی. هرست در مجموع ۵بازی دیگرش در جام‌جهانی فقط ۲گل گل زد.

کیلیان امباپه این کار را در فینال ۲۰۲۲ مقابل آرژانتین انجام داد، اما فرانسه در پنالتی‌ها بازنده شد. آدمیر زننده ۴گل در پیروزی ۷ بر یک برزیل مقابل سوئد در دور آخر گروهی جام جهانی ۱۹۵۰ بود، اما شکست ۲ بر یک برزیل مقابل اروگوئه در بازی فینال این تورنمنت، «فینال» جام جهانی آن سال تلقی می‌شود. آن سال فینال نداشت و بازی‌های مرحله آخر به صورت گروهی برگزار شد.

تمام هت‌تریک‌های جام جهانی

جام جهانی ۱۹۳۰ (اروگوئه)

۱۷ ژوئیه ۱۹۳۰ – برت پاتناد، آمریکا مقابل پاراگوئه

۱۹ ژوئیه ۱۹۳۰ – گی‌یرمو استابیله، آرژانتین مقابل مکزیک

۲۷ ژوئیه ۱۹۳۰ – پدرو چه‌آ، اروگوئه مقابل یوگسلاوی

جام جهانی ۱۹۳۴ (ایتالیا)

۲۷ مه ۱۹۳۴ – آنجلو اسکیاویو، ایتالیا مقابل آمریکا

۲۷ مه ۱۹۳۴ – ادموند کونن، آلمان مقابل بلژیک

۳ ژوئن ۱۹۳۴ – اولدریش نیدلی، چکسلواکی مقابل آلمان

جام جهانی ۱۹۳۸ (فرانسه)

۵ ژوئن ۱۹۳۸ – لئونیداس: برزیل مقابل لهستان

۵ ژوئن ۱۹۳۸ – ارنست ویلیموفسکی، لهستان مقابل برزیل (۴ گل)

۱۲ ژوئن ۱۹۳۸ – گوستاو وترستروم، سوئد مقابل کوبا

۱۲ ژوئن ۱۹۳۸ – هری اندرسون، سوئد مقابل کوبا

جام جهانی ۱۹۵۰ (برزیل)

۲ ژوئیه ۱۹۵۰ – اسکار میگس، اروگوئه مقابل بولیوی

۹ ژوئیه ۱۹۵۰ – آدمیر، برزیل مقابل سوئد (۴ گل)

جام جهانی ۱۹۵۴ (سوئیس)

۱۷ ژوئن ۱۹۵۴ – ساندور کوچیس، مجارستان مقابل کره جنوبی

۱۹ ژوئن ۱۹۵۴ – کارلوس بورخس، اروگوئه مقابل اسکاتلند

۱۹ ژوئن ۱۹۵۴ – اریش پروبست، اتریش مقابل چکسلواکی

۲۰ ژوئن ۱۹۵۴ – برهان سارگون، ترکیه مقابل کره جنوبی

۲۰ ژوئن ۱۹۵۴ – ساندور کوچیس، مجارستان مقابل آلمان (۴ گل)

۲۳ ژوئن ۱۹۵۴ – مکس مورلاک، آلمان مقابل ترکیه

۲۶ ژوئن ۱۹۵۴ – یوزف هوگی، سوئیس مقابل اتریش

۲۶ ژوئن ۱۹۵۴ – تئودور واگنر، اتریش مقابل سوئیس

جام جهانی ۱۹۵۸ (سوئد)

۸ ژوئن ۱۹۵۸ – ژوست فونتن، فرانسه مقابل پاراگوئه

۲۴ ژوئن ۱۹۵۸ – پله، برزیل مقابل فرانسه

۲۸ ژوئن ۱۹۵۸ – ژوست فونتن، فرانسه مقابل آلمان (۴ گل)

جام جهانی ۱۹۶۲ (شیلی)

۳ ژوئن ۱۹۶۲ - فلوریان آلبرت، مجارستان مقابل بلغارستان

جام جهانی ۱۹۶۶ (انگلستان)

۲۳ ژوئیه ۱۹۶۶ - اوزه بیو، پرتغال مقابل کره شمالی (۴ گل)

۳۰ ژوئیه ۱۹۶۶ - جف هرست، انگلیس مقابل آلمان

جام جهانی ۱۹۷۰ (مکزیک)

۷ ژوئن ۱۹۷۰ – گرد مولر، آلمان مقابل بلغارستان

۱۰ ژوئن ۱۹۷۰ – گرد مولر، آلمان مقابل پرو

جام جهانی ۱۹۷۴ (آلمان غربی)

۱۸ ژوئن ۱۹۷۴ – دوشان بایوویچ، یوگسلاوی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو

۱۹ ژوئن ۱۹۷۴ – آندری شارماخ، لهستان مقابل هائیتی

جام جهانی ۱۹۷۸ (آرژانتین)

۳ ژوئن ۱۹۷۸ - راب رنسن‌برینک، هلند مقابل ایران

۱۱ ژوئن ۱۹۷۸ - تئوفیلو کوبیلاس، پرو مقابل ایران

جام جهانی ۱۹۸۲ (اسپانیا)

۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ – لاژلو کیس، مجارستان مقابل السالوادور

۲۰ ژوئن ۱۹۸۲ – کارل هاینتس رومنیگه، آلمان مقابل شیلی

۲۸ ژوئن ۱۹۸۲ – زبیگنیف بونی‌یک، لهستان مقابل بلژیک

۵ ژوئیه ۱۹۸۲ – پائولو روسی، ایتالیا مقابل برزیل

جام جهانی ۱۹۸۶ (مکزیک)

۸ ژوئن ۱۹۸۶ – پربن الکیائر لارسن، دانمارک مقابل اروگوئه

۱۱ ژوئن ۱۹۸۶ – گری لینه‌کر، انگلیس مقابل لهستان

۱۵ ژوئن ۱۹۸۶ – ایگور بلانوف، شوروی مقابل بلژیک

۱۸ ژوئن ۱۹۸۶ – امیلیو بوتراگوئنو، اسپانیا مقابل دانمارک (۴ گل)

جام جهانی ۱۹۹۰ (ایتالیا)

۱۷ ژوئن ۱۹۹۰ – میشل، اسپانیا مقابل کره جنوبی

۲۳ ژوئن ۱۹۹۰ – توماس اسکوراوی، چکسلواکی مقابل کاستاریکا

جام جهانی ۱۹۹۴ (ایالات متحده)

۲۱ ژوئن ۱۹۹۴ – گابریل باتیستوتا، آرژانتین مقابل یونان

۲۸ ژوئن ۱۹۹۴ – اولگ سالنکو، روسیه مقابل کامرون (۵ گل)

جام جهانی ۱۹۹۸ (فرانسه)

۲۱ ژوئن ۱۹۹۸ - گابریل باتیستوتا، آرژانتین مقابل جامائیکا

جام جهانی ۲۰۰۲ (ژاپن و کره جنوبی)

۱ ژوئن ۲۰۰۲ - میروسلاو کلوزه، آلمان مقابل عربستان سعودی

۱۰ ژوئن ۲۰۰۲ - پائولتا، پرتغال - لهستان

جام جهانی ۲۰۰۶ (آلمان)

بدون هت‌تریک

جام جهانی ۲۰۱۰ (آفریقای جنوبی)

۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ – گونسالو ایگواین، آرژانتین مقابل جمهوری کره

جام جهانی ۲۰۱۴ (برزیل)

۱۶ ژوئن ۲۰۱۴ – توماس مولر، آلمان مقابل پرتغال

۲۵ ژوئن ۲۰۱۴ – ژردان شکیری، سوئیس مقابل هندوراس

جام جهانی ۲۰۱۸ (روسیه)

۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ – کریستیانو رونالدو، پرتغال مقابل اسپانیا

۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ – هری کین، انگلیس مقابل پاناما

جام جهانی ۲۰۲۲ (قطر)

۶ دسامبر ۲۰۲۲ – گونسالو راموس، پرتغال مقابل سوئیس

۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ – کیلیان امباپه، فرانسه مقابل آرژانتین

جام جهانی ۲۰۲۶ (کانادا، مکزیک، ایالات متحده)

۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ - لیونل مسی، آرژانتین مقابل الجزایر