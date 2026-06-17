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سخنان جی دی ونس درباره رضا پهلوی!

جی‌دی‌ونس در مصاحبه جدیدش درباره رضا پهلوی حرف زد.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۴۶
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5065 بازدید
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۸

سخنان جی دی ونس درباره رضا پهلوی!

به گزارش تابناک؛ جی‌دی‌ونس در مصاحبه جدیدش درباره رضا پهلوی حرف زد.

معاون ترامپ گفت: ترامپ هرگز نگفت که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی برای حکومت جدید ایران است! 

 

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جی دی ونس رضا پهلوی معاون ترامپ حکومت ایران ایران ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
4
33
پاسخ
ولی به مردم گفت بریزید بیرون کمک در راهه ، اصلا معلوم نبود مقصود ترامپ از آشوب و جنگ چیه ، همینطوری اسبو تازوند و برگشت سر جاش دوباره ، معمایی هست که معلوم نیست چه دستاوردی داشته برای آینده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
یه جور قمار بود که جواب نداد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
پالانچی یه مهره بی سرو پا مثل جولانی است که برای به قدرت رسیدن حاضر به فروش همه چیز حتی خودش هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
درسته که ترامپ خیلی احمقه،اما نه در این حد که سس خرسی که اختیار زنش را هم ندارم بخواد بیاره ایرانو بده دستش!
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
17
20
پاسخ
پالانچی گفت بریزید خیابون کمک در راه است اون باید محاکمه بشه حتما در مذاکرات با امریکا استرداد این مفسد رو مطرح کنید اموالش رو با ترامپ نصف نصف کنید با لگد تحویل ایران میده. دختراش هم بی هنر برند گدایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
8
پاسخ
نقشه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
9
12
پاسخ
قمارباز کلا متوهم هر روز یک حرفی میزنه هر روز یک حرفی میزنه هر روز یک حرفی میزنه .............
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
16
20
پاسخ
دیدگاه تو و اربابت (ترامپ) و پهلوی و... ذره ای از نظر مردم ایران ارزش نداره
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