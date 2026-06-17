سخنان جی دی ونس درباره رضا پهلوی!
جیدیونس در مصاحبه جدیدش درباره رضا پهلوی حرف زد.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۴۶| |
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به گزارش تابناک؛ جیدیونس در مصاحبه جدیدش درباره رضا پهلوی حرف زد.
معاون ترامپ گفت: ترامپ هرگز نگفت که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی برای حکومت جدید ایران است!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
ولی به مردم گفت بریزید بیرون کمک در راهه ، اصلا معلوم نبود مقصود ترامپ از آشوب و جنگ چیه ، همینطوری اسبو تازوند و برگشت سر جاش دوباره ، معمایی هست که معلوم نیست چه دستاوردی داشته برای آینده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ناشناس| |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ناشناس| |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
پالانچی گفت بریزید خیابون کمک در راه است اون باید محاکمه بشه حتما در مذاکرات با امریکا استرداد این مفسد رو مطرح کنید اموالش رو با ترامپ نصف نصف کنید با لگد تحویل ایران میده. دختراش هم بی هنر برند گدایی
قمارباز کلا متوهم هر روز یک حرفی میزنه هر روز یک حرفی میزنه هر روز یک حرفی میزنه .............
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...