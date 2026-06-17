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حریف ایران بدون تمرین رسمی در ورزشگاه

اعضای تیم ملی فوتبال بلژیک برای دیدار با ایران راهی شهر لس آنجلس آمریکا می شوند در یک مجموعه ورزشی دانشگاهی تمرینات خود را پیگیری می کنند.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۴۵
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حریف ایران بدون تمرین رسمی در ورزشگاه

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه سوفی شهر لس آنجلس رو در روی تیم ملی بلژیک قرار می‌گیرد. ایران در دیدار اول خود مقابل نیوزیلند به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت و بلژیک هم مقابل مصر به نتیجه یک بر یک رضایت داد و دو تیم برای کسب نخستین پیروزی خود تلاش می‌کنند.

رسانه «lesoir» بلژیک در رابطه با برنامه آماده سازی این تیم برای بازی با ایران نوشت: شاگردان رودی گارسیا در شهر لس آنجلس کمپ تمرینی خود را برپا خواهند کرد و تمریناتشان را در یک مجموعه ورزشی دانشگاهی انجام می‌دهند؛ چرا که امکان تمرین در ورزشگاه سوفی پیش از مسابقه برای آنها فراهم نیست.

همچنین اعلام شده است که بلژیکی‌ها تنها یک روز پیش از مسابقه فرصت آشنایی با چمن ورزشگاه را خواهند داشت؛ آن هم در قالب یک جلسه سبک و کوتاه و نه تمرین کامل، چرا که طبق برنامه، اجازه تمرین رسمی در این ورزشگاه را ندارند.

این در حالی است که تیم ملی ایران پیش‌تر در همین ورزشگاه برابر نیوزیلند به میدان رفته و دیداری را برگزار کرده است؛ موضوعی که می‌تواند از نظر آشنایی با شرایط زمین، یک مزیت نسبی برای ایرانی‌ها محسوب شود.

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