متن ادعایی بلومبرگ درباره تفاهمنامه دقیق نیست

تفاهمنامه همانطور که پیشتر اعلام شده ۱۴ بند است و موضوعات مربوط به ۱۴ بند نیز بار‌ها در رسانه‌ها مطرح شده، اما جزییاتی که در بلومبرگ درباره هر بندی آمده است در موارد قابل توجهی ناقص است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم: «یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گفت: متنی که از بلومبرگ به عنوان متن کامل تفاهمنامه ایران و آمریکا (تفاهم اسلام‌آباد) منتشر می‌شود دقیق نیست و نقایص متعددی دارد.»

وی افزود: تفاهمنامه همانطور که پیشتر اعلام شده ۱۴ بند است و موضوعات مربوط به ۱۴ بند نیز بارها در رسانه‌ها مطرح شده، اما جزییاتی که در بلومبرگ‌ درباره هر بندی آمده است در موارد قابل توجهی ناقص است.

این منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده تاکید کرد: مثلاً بند اول و بند مربوط به مربوط به تنگه هرمز که در بلومبرگ‌ آمده مشخصاً نادقیق است و برخی کلیدواژه‌های مهم در آن نیامده است.

وی خاطرنشان کرد: متن تفاهمنامه بر اساس توافق طرفین، بعد از امضا در روز جمعه منتشر نخواهد شد.

