



به گزارش تابناک؛ مهدی قایدی پس از اولین بازی جام جهانی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: لحظه‌ای که سال‌ها رویای آن را داشتم، سرانجام به واقعیت پیوست. افتخار می‌کنم که نماینده کشورم هستم و در کنار هم‌تیمی‌هایم می‌جنگم. قدردان تمام کسانی هستم که در این مسیر من را حمایت کردند.