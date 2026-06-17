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قایدی: افتخار می‌کنم نماینده کشورم هستم

قایدی: افتخار می‌کنم که نماینده کشورم هستم و در کنار هم‌تیمی‌هایم می‌جنگم.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۳۶
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1282 بازدید
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قایدی: افتخار می‌کنم نماینده کشورم هستم



به گزارش تابناک؛ مهدی قایدی پس از اولین بازی جام جهانی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: لحظه‌ای که سال‌ها رویای آن را داشتم، سرانجام به واقعیت پیوست. افتخار می‌کنم که نماینده کشورم هستم و در کنار هم‌تیمی‌هایم می‌جنگم. قدردان تمام کسانی هستم که در این مسیر من را حمایت کردند.

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مهدی قایدی تیم ملی ایران جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
4
پاسخ
افتخار کن ولی تو بازی یه چیزی از خودت نشون بده
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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