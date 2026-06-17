قایدی: افتخار میکنم نماینده کشورم هستم
قایدی: افتخار میکنم که نماینده کشورم هستم و در کنار همتیمیهایم میجنگم.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۳۶| |
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به گزارش تابناک؛ مهدی قایدی پس از اولین بازی جام جهانی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: لحظهای که سالها رویای آن را داشتم، سرانجام به واقعیت پیوست. افتخار میکنم که نماینده کشورم هستم و در کنار همتیمیهایم میجنگم. قدردان تمام کسانی هستم که در این مسیر من را حمایت کردند.
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