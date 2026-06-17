ایران چگونه از ناوگان هوایی خود حفاظت کرد؟
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ابوذر شیرودی، از اقدامات گسترده برای حفاظت از ناوگان هوایی کشور در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت: با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، ۱۳۳ جابهجایی هواپیما از فرودگاههای امام خمینی (ره) و مهرآباد به فرودگاههای امنتر انجام شد.
ابوذر شیرودی افزود: بلافاصله پس از آغاز حملات، طرح توقف عملیات پروازی اجرا و تمامی هواپیماهای در حال پرواز به نزدیکترین فرودگاههای مناسب هدایت شدند. همچنین ۳۶ مجوز انتقال و گسترش استقرار هواپیماها در فرودگاههای خارجی صادر شد که بخشی از آن با موفقیت اجرایی شد.
وی با اشاره به خسارات وارده به فرودگاهها، برجهای مراقبت، تجهیزات راداری و تعدادی از هواپیماها، تأکید کرد که استمرار موفق عملیات حج تمتع نشاندهنده توانمندی صنعت هوانوردی کشور است.
شیرودی در خصوص اقدامات حقوقی گفت: تاکنون ۲۵ مکاتبه با شورای ایکائو و دفتر منطقهای آن انجام شده و دو نشست برخط برگزار شده است.
وی افزود: حمله به زیرساختهای غیرنظامی هوانوردی مصداق جنایت جنگی است و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را در نشست آتی شورای ایکائو پیگیری و محکوم خواهد کرد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد که تمامی خسارات وارده مستندسازی، تصویربرداری و کارشناسی شده و برای ارائه در مجامع بینالمللی آماده است.
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