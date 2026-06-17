صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ایران چگونه از ناوگان هوایی خود حفاظت کرد؟

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از انتقال ۱۳۳ فروند هواپیما به فرودگاه‌های امن، صدور ۳۶ مجوز استقرار در خارج از کشور و ۲۵ مکاتبه با ایکائو برای پیگیری خسارت‌های جنگ علیه زیرساخت‌های هوانوردی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۳۰
| |
3351 بازدید
|
۳
ایران چگونه از ناوگان هوایی خود حفاظت کرد؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ابوذر شیرودی، از اقدامات گسترده برای حفاظت از ناوگان هوایی کشور در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت: با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح، ۱۳۳ جابه‌جایی هواپیما از فرودگاه‌های امام خمینی (ره) و مهرآباد به فرودگاه‌های امن‌تر انجام شد.

ابوذر شیرودی افزود: بلافاصله پس از آغاز حملات، طرح توقف عملیات پروازی اجرا و تمامی هواپیما‌های در حال پرواز به نزدیک‌ترین فرودگاه‌های مناسب هدایت شدند. همچنین ۳۶ مجوز انتقال و گسترش استقرار هواپیما‌ها در فرودگاه‌های خارجی صادر شد که بخشی از آن با موفقیت اجرایی شد.

وی با اشاره به خسارات وارده به فرودگاه‌ها، برج‌های مراقبت، تجهیزات راداری و تعدادی از هواپیماها، تأکید کرد که استمرار موفق عملیات حج تمتع نشان‌دهنده توانمندی صنعت هوانوردی کشور است.

شیرودی در خصوص اقدامات حقوقی گفت: تاکنون ۲۵ مکاتبه با شورای ایکائو و دفتر منطقه‌ای آن انجام شده و دو نشست برخط برگزار شده است.

وی افزود: حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی هوانوردی مصداق جنایت جنگی است و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را در نشست آتی شورای ایکائو پیگیری و محکوم خواهد کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد که تمامی خسارات وارده مستندسازی، تصویربرداری و کارشناسی شده و برای ارائه در مجامع بین‌المللی آماده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواپیما موشک زیرساخت هوانوردی ابوذر شیرودی
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام وضعیت اضطراری یک جنگنده اف-۳۵ آمریکا بر فراز امارات
سقوط یک هواپیمای سبک در ایالت تگزاس
طارمی و الهویی در فرودگاه گیر کردند
درباره ادعای فرود هواپیمای ۳ میلیارد دلاری در تهران
آلمان: روسیه در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای مداری است!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
8
پاسخ
در نهایت می خواهند خسارات را از جیب مسافر جبران کنن
قیمت بلیط رفت و برگشت بیشتر از حقوق یک ماه یک کارمند یا کارگر میشه که حالا برای امرار معاش مجبوره بره شهر دیگر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
2
پاسخ
کاش هواپیماهای نو و جدید بیارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
میارن . صبرکن . هنوز صدسالش نگذشته
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
آخرین اخبار
تعویض توخل برای ثبت گل شماره ۲۸۰۰ جام جهانی؛ مهاجم انگلستان تاریخ‌ساز شد
خلاصه بازی انگلیس 4 - کرواسی 2
برد انگلستان با درخشش شاهزاده هری در شب فوتبال ناب/ شب تلخ کرواسی پس از ۸ سال
واکنش خیابانی و عزیزی از ناراحتی اعضای تیم ملی از انتقادات‌شان
تقابل «فودبال ایران» و «فوتبال جهان» در ذهن قلعه‌نویی؛ بهترین بازی جام جهانی توسط بهترین نسل تاریخ!
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!
دریای سرخ می‌توانست قبرستان کشتی‌های دشمن باشد/دکترین جدید دشمن ایمان‌زدایی از نسل جوان ایران است/زبان نسل جدید را باید یاد بگیریم
اندیشکده‌های دیگران چگونه تصویر ایران را می‌سازند؟/قدرت سخت بدون ترجمه فرهنگی ناتمام است
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
رکورد گل نزنی رونالدو شکست!
خانه‌های خورشیدی؛ از راه‌حل تا رویای حل بحران/ پشت‌بام‌ها را جدی بگیرید!
رحمان رضایی: صعود ما از گروه تاریخی خواهد بود
شیوه خبرساز دست دادن ترامپ با مکرون
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۱ نظر)
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۱۶۱ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۵۷ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۷۹ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۷۲ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005mvi
tabnak.ir/005mvi