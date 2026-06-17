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اسرائیل مانع بازگشت لبنانی‌ها به خانه‌هایشان شد

سازمان عفو بین‌المللی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی مانع بازگشت ده‌ها هزار شهروند لبنانی به محل زندگیشان در جنوب این کشور شده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۲۹
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اسرائیل مانع بازگشت لبنانی‌ها به خانه‌هایشان شد

سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بازگشت لبنانی‌ها به محل زندگی خود در برخی مناطق را ممنوع کرده است و این مناطق ۶درصد از مساحت کل لبنان را تشکیل می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی مناطق «عدم بازگشت» در جنوب لبنان را به ۶۰۰ کیلومتر مربع گسترش داده است.

این سازمان تاکید کرد: رژیم صهیونیستی از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون بیش از سه هزار و ۷۰۰شهروند لبنانی را به شهادت رسانده است.

همچنین تا تاریخ هفتم ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد) بیش از یک میلیون لبنانی همچنان آواره هستند و ده ها هزار نفر از ساکنان لبنان اکنون از بازگشت به روستاهای خود منع شده اند.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی مناطقی را در جنوب لبنان اشغال کرده است که برخی از این مناطق برای دهه‌ها و برخی دیگر از زمان جنگ قبلی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و در جریان تجاوز فعلی به خاک لبنان تحت اشغال نیروهای این رژیم درآمده است.

وزارت بهداشت لبنان روز گذشته در تازه‌ترین آمار خود، شمار شهدای لبنانی در تجاوزات رژیم صهیونیستی به این کشور از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تا کنون را ۳ هزار و ۸۲۶ نفر و شمار مجروحان را ۱۱ هزار و ۸۵۱ نفر اعلام کرد.

 

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