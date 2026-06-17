این سخنان پرمهر دبیر کل شی جین‌پینگ، گویای دلباختگی رهبری مردمی به مردم، و نشان‌دهنده وفاداری یک حزب صدساله به آرمان مردم است!

سایت بخش فارسی رادیو‌ و تلویزیون مرکزی چین نوشته است: شی جین‌پینگ دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، زمانی اظهار داشت: «بیش از صد سال از عمر حزب ما بسیار دشوار و پر از فرازونشیب بوده است، اما یک نکته روشن است: این حزب از همان آغاز برای مردم شکل گرفت. مردم، همان کشورند. حزب کمونیست کشور را به دست می‌آورد و نگهبانی می‌کند. اما نگهبانی از چه؟ نگهبانی از دل مردم!»

در اکتبر سال گذشته، در چهارمین اجلاس عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، دبیر کل حزب خاطرنشان ساخت: «باید آرمان اولیه را از یاد نبریم، مسائل را از منظر مردم بنگریم، در مسیر توسعه، رفاه مردم را تضمین و بهبود بخشیم و گام‌های استواری به سوی رفاه مشترک برداریم.»

در «پانزدهمین برنامه پنج ساله چین»، رفاه مردم در جایگاهی محوری قرار دارد. از میان ۲۰ شاخص اصلی در پنج بخش، هفت شاخص مربوط به رفاه عمومی مردم است که بیش از یک‌سوم کل شاخص‌ها را تشکیل می‌دهد. این شاخص‌ها زمینه‌هایی چون اشتغال، درآمد، آموزش، سلامت، خدمات کودک و سالمند را پوشش می‌دهند و به روشنی تأکید بر «مدرنیزاسیون به سبک چینی با اولویت رفاه مردم» را به تصویر می‌کشند.

سال ۲۰۲۶، سال آغازین «پانزدهمین برنامه پنج‌ساله» و همچنین یکصدوپنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین است.

عملگرایی و مسئولیت‌پذیری در راه خدمت به مردم، ویژگی‌های بارز شیوه‌های حکمرانی دبیر کل شی جین‌پینگ است.

ایشان اظهار داشت: «کشوری به این بزرگی، مسئولیتی بسیار سنگین و کاری بس دشوار دارد. من، "منیّتِ" خویش را رها خواهم کرد تا مردم ناامید نشوند. حاضرم از خود بگذرم تا همه وجود خود را فدای توسعه چین کنم.»

و همچنین: «به آنچه مردم در دل می‌پرورانند بیندیشیم، به آنچه مردم می‌خواهند عمل کنیم و پیوسته آرمان مردم برای زندگی بهتر را به واقعیت تبدیل سازیم.»

این سخنان پرمهر دبیر کل شی جین‌پینگ، گویای دلباختگی رهبری مردمی به مردم، و نشان‌دهنده وفاداری یک حزب صدساله به آرمان مردم است!

