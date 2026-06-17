عکس‌هایی از دوران قاجار را ملاحظه می‌کنید که قسمت‌های مختلف کاخ سردار اسعد بختیاری را در شهر جونقان استان چهارمحال و بختیاری به تصویر کشیده‌اند.

کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل

به گزارش تابناک؛ عکس‌هایی از دوران قاجار را ملاحظه می‌کنید که قسمت‌های مختلف کاخ سردار اسعد بختیاری را در شهر جونقان استان چهارمحال و بختیاری به تصویر کشیده‌اند.