کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل
عکسهایی از دوران قاجار را ملاحظه میکنید که قسمتهای مختلف کاخ سردار اسعد بختیاری را در شهر جونقان استان چهارمحال و بختیاری به تصویر کشیدهاند.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۱۵| |
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به گزارش تابناک؛ عکسهایی از دوران قاجار را ملاحظه میکنید که قسمتهای مختلف کاخ سردار اسعد بختیاری را در شهر جونقان استان چهارمحال و بختیاری به تصویر کشیدهاند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳۳
انتشار یافته: ۱۷
بختیاریها اصیلترین قوم ایران و پشتوانه همیشگی ایرانیان، زنده باد ایل اصیل و ریشه دار بختیاری، بخت همیشه با شما یار ....
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ناشناس| |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
پادشاهی بوده واسه خودش. تو منطقه عشایری کاخ شاهی درست کرده!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
فقط لر... 👌🏻💪🏻
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
چرا شما لرها انقدر از خود مچکرین ؟؟!!
یاس| |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
جونقان زیبا ، مردمان دلیر ، شجاع ، تاریخ ساز .
زنده باد سردار اسعد
جاوید خاک بختیاری
درود بر جونقانی های نترس .
زنده باد سردار اسعد
جاوید خاک بختیاری
درود بر جونقانی های نترس .
نوروز سال 403 پس از بازدید از کاخ سردار اسعد از غیر همتبارانی که همراهم بودند واقعا خجالت کشیدم ... نه مدیریتی ... نه کسی که بتونه حرفی از کارهای انجام شده و سوابق سردار اسعد برای بازدید کنندگان بگه ... داخل کاخ هم که فاجعه بود برای نگهداری درب اتاق از یک تکه سنگ استفاده کرده بودند و برای نگهداری شیشه از کارتن چیپس و پفک ... جای جای معرق های زیبا را دیوار کنده و بجای آن فیبر چسبانده و...و...و... سردار اسعد کتاب های زیادی را ترجمه کرده و یا دستور تهیه آنان را داد که نشانی از این بعد فرهنگی سردار در کاخ نبود و صدها اشکال و ایراد دیگر که نمی شود بیان کرد . ... بجز اظهار تاسف در مورد مدیریت کاخ حرف دیگری نمی توان کرد .
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