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کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل

عکس‌هایی از دوران قاجار را ملاحظه می‌کنید که قسمت‌های مختلف کاخ سردار اسعد بختیاری را در شهر جونقان استان چهارمحال و بختیاری به تصویر کشیده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۱۵
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40687 بازدید
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۱۷
 
به گزارش تابناک؛ عکس‌هایی از دوران قاجار را ملاحظه می‌کنید که قسمت‌های مختلف کاخ سردار اسعد بختیاری را در شهر جونقان استان چهارمحال و بختیاری به تصویر کشیده‌اند.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳۳
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
4
31
پاسخ
باریک الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
19
69
پاسخ
بختیاریها اصیلترین قوم ایران و پشتوانه همیشگی ایرانیان، زنده باد ایل اصیل و ریشه دار بختیاری، بخت همیشه با شما یار ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
بختیاری‌ها قوم اصیل هستند یا اصیل‌ترین؟ اگر اصیل هستند بدون مدرک قابل قبول است ولی اگر اصیل‌ترین هستند خیلی چیز‌ها رو باید ثابت کنی. بعد شما اصیل‌تری قوم هستی یا اصیل‌تری ایل؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
بختیاری ها قوم نیستند، ایل بزرگی از قوم لر هستند. زنده باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
7
39
پاسخ
دانشمند. بختیاری قوم نیست ایله یکی از شاخه های قوم بزرگ لر
لرازخوزستان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
8
38
پاسخ
بختیاری یعنی مردان وزنان ایران زمین حافظ کشوروفرهنگ🌹🌹👑👏👏👏👏👏
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
8
48
پاسخ
ملی گرای با اصالت
سردار اسعد بختیاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
10
33
پاسخ
پادشاهی بوده واسه خودش. تو منطقه عشایری کاخ شاهی درست کرده!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
هیچی از تاریخ و جغرافیا این کشور نمی دونی . ساکت شو .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
19
28
پاسخ
فقط لر... 👌🏻💪🏻
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
نه بابا !
چرا شما لرها انقدر از خود مچکرین ؟؟!!
یاس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
شما ثابت شده هستین لرهای عزیز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
11
22
پاسخ
جونقان زیبا ، مردمان دلیر ، شجاع ، تاریخ ساز .
زنده باد سردار اسعد
جاوید خاک بختیاری
درود بر جونقانی های نترس .
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
8
26
پاسخ
روحش شاد بزرگوار بود
سیامک شیرمردی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
5
40
پاسخ
نوروز سال 403 پس از بازدید از کاخ سردار اسعد از غیر همتبارانی که همراهم بودند واقعا خجالت کشیدم ... نه مدیریتی ... نه کسی که بتونه حرفی از کارهای انجام شده و سوابق سردار اسعد برای بازدید کنندگان بگه ... داخل کاخ هم که فاجعه بود برای نگهداری درب اتاق از یک تکه سنگ استفاده کرده بودند و برای نگهداری شیشه از کارتن چیپس و پفک ... جای جای معرق های زیبا را دیوار کنده و بجای آن فیبر چسبانده و...و...و... سردار اسعد کتاب های زیادی را ترجمه کرده و یا دستور تهیه آنان را داد که نشانی از این بعد فرهنگی سردار در کاخ نبود و صدها اشکال و ایراد دیگر که نمی شود بیان کرد . ... بجز اظهار تاسف در مورد مدیریت کاخ حرف دیگری نمی توان کرد .
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