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نشست قالیباف با اتاق بازرگانی درباره همکاری با چین

نشست همفکری نماینده ویژه ایران در امور چین با اتاق بازرگانی، با هدف ارتقای همکاری پایدار اقتصادی تهران  و پکن برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۱۰
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1673 بازدید
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نشست قالیباف با اتاق بازرگانی درباره همکاری با چین

به گزارش تابناک؛ نشست همفکری نماینده ویژه ایران در امور چین با اتاق بازرگانی، با هدف ارتقای همکاری پایدار اقتصادی تهران  و پکن برگزار شد.

پس از جلسه دو هفته پیش وزرای اقتصادی دولت با نماینده ویژه کشورمان در امور چین، نشست امروز  دومین دیدار  دکتر محمدباقر قالیباف در حوزه مسائل مرتبط با ارتقای روابط تهران و پکن است. 

در این نشست که جمع زیادی از فعالان اقتصادی کشورمان حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات، انتقادات و پیشنهادات خود درباره فرایند اجرایی روابط ایران و چین پرداختند، راهکارهای ایجاد و ارتقای همکاری‌های پایدار اقتصادی، دستیابی به نتایج ملموس و عینی در روابط دو کشور، نقش آفرینی ایران در ابتکار «کمربند-جاده» و مسائل مرتبط مورد بحث قرار گرفت.

نشست قالیباف با اتاق بازرگانی درباره همکاری با چین

مشروح خبر این جلسه به زودی منتشر می‌شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
3
پاسخ
قالیباف خودش باید این کشتی رو به مقصد برسونه.
خدا کمکش کنه ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
2
پاسخ
همه جلسات هست فقط مجلس تعطیله
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